I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco dove seguire in streaming la diretta della premiere a Los Angeles

Il 22 luglio prossimo andrà in scena la diretta dell'anteprima mondiale a Los Angeles del nuovo film dei Marvel Studios con un "blue carpet" unico

Sarà trasmessa da Disney+ la diretta streaming del blue-carpet de I Fantastici 4: Gli Inizi.

In questo modo, la piattaforma offrirà agli abbonati un posto esclusivo in prima fila per la prima mondiale del film. L'evento, ricco di star, si svolgerà al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles e celebrerà l'imminente arrivo nelle sale cinematografiche della Prima Famiglia Marvel.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Dove seguire l'evento in diretta dall'Italia

In Italia il livestream inizierà il giorno 22 luglio alle ore 4:00. A seguire sarà disponibile anche la replica dell'evento.

Questa esperienza live senza precedenti segna un nuovo capitolo per Disney+, portando i fan più vicini che mai all'emozione, al glamour e al dietro le quinte della prima di un film sul red carpet. Dall'arrivo delle star alle interviste al cast e alle sorprese speciali, il livestream offre agli abbonati di tutto il mondo un accesso esclusivo, compreso uno sneak peak del film prima del suo arrivo nelle sale.

Saranno presenti il cast e i registi del film tra cui Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Sarah Niles, il regista Matt Shakman, il produttore Kevin Feige, i produttori esecutivi Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis, il compositore Michael Giacchino e molti altri ospiti.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

La trama del reboot targato Marvel Studios

Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all'improvviso una questione molto personale.