I Fantastici 4: Gli Inizi, l'arrivo di Silver Surfer nella nuova anteprima del film Marvel

Nel giorno in cui Superman sta dominando le prime pagine dei giornali, i Marvel Studios hanno appena diffuso in streaming una nuova clip da I Fantastici 4: Gli Inizi. In questa vediamo Silver Surfer che lancia un minaccioso avvertimento agli abitanti della Terra, mentre i Fantastici Quattro osservano stupiti.

È una scena sorprendentemente inquietante e Shalla-Bal sembra adeguatamente aliena e imponente. A un certo punto c'è un accenno al fatto che Reed e Sue stanno mantenendo un segreto, anche se immaginiamo che a questo punto della storia abbiano già rivelato a Ben e Johnny che aspettano Franklin.

"Il vostro pianeta è condannato a morte. Il vostro mondo sarà consumato dal divoratore", avverte Silver Surfer. "Non potete fare nulla per fermarlo, perché è una forza universale essenziale come le stelle. Tenete stretti i vostri cari e pronunciate le parole che avete avuto paura di pronunciare", continua. "Usate questo tempo per gioire e festeggiare, perché il vostro tempo è breve. Annuncio il suo inizio, annuncio la vostra fine. Annuncio... Galactus".

La minaccia di Galactus e il ruolo di Silver Surfer

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

I Marvel Studios hanno sono già stati investiti da alcune critiche per aver utilizzato Shalla-Bal al posto del più classico Norrin Radd. Tuttavia, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto dopo Avengers: Secret Wars come il Silver Surfer della nuova linea temporale. Resta da vedere se Galactus tornerà o meno.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Anche se Superman arriverà nelle sale questa settimana, è probabile che i Marvel Studios continueranno a pubblicizzare I Fantastici 4: Gli Inizi fino all'ultimo giorno disponibile. Dopo tutto, il film uscirà sul grande schermo solo due settimane dopo, il 23 luglio 2025.

Ambientato sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, I Fantastici 4: Gli Inizi presenta la prima famiglia Marvel, ovvero Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mentre si trova ad affrontare la sua sfida più ardua. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale.