I Fantastici 4: Gli Inizi, i fratelli Russo svelano la reazione del pubblico a quella scena post-credits

Come sappiamo, Joe e Anthony Russo hanno effettivamente diretto la scena a metà dei titoli di coda de I Fantastici 4: Gli Inizi, che ha sancito il debutto nell'MCU di un personaggio che sarà fondamentale in Avengers: Doomsday.

Come probabilmente avrete già sentito, la sequenza in questione si conclude con l'introduzione di quello che sarà il villain principale dei Vendicatori nel prossimo crossover, il Dottor Destino, anche se in realtà non vediamo mai il volto del cattivo.

Nonostante si tratti solo di un breve scorcio del personaggio, la scena ha lasciato i fan molto entusiasti, e i Russo hanno ora condiviso alcune reazioni del pubblico su Instagram.

Cosa succede nella scena che introduce il Dottor Destino nel MCU

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby e Pedro Pascal

Dopo un flash-forward di quattro anni, vediamo Sue Storm (Vanessa Kirby) che legge una storia a suo figlio, Franklin Richards, nel Baxter Building. Quando Sue esce per scegliere un altro libro, sente un rumore provenire dal soggiorno e torna indietro per affrontare il pericolo che potrebbe attendere.

La Donna Invisibile trova Victor Von Doom accovacciato a parlare con Franklin. Il cattivo sembra sussurrare qualcosa al bambino, ma il suo volto è nascosto dal mantello. L'unico indizio che abbiamo per capire che si tratta effettivamente di Destino (Robert Downey Jr.) è un rapido scorcio di una maschera argentata nella sua mano (la cui parte inferiore è coperta dalle sue dita).

Qualche mese fa, è stato rivelato che la scena in questione è stata diretta proprio dai Anthony e Joe Russo proprio sul set di Avengers: Doomsday e che sì, è proprio Robert Downey Jr. quello che vediamo in scena e non una controfigura, anche se non ci viene mai mostrato il suo volto e quindi non è riconoscibile.

Marvel in trattative con Robert Downey Jr. anche per il dopo Secret Wars

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Come riportato dallo scooper Daniel Richtman, i Marvel Studios starebbero attualmente discutendo la possibilità che l'attore continui a interpretare il Dottor Destino anche dopo l'uscita al cinema di Avengers: Secret Wars, prevista per la fine del 2027.

È facile immagine a questo punto che il successo de I Fantastici 4: Gli Inizi ci abbia messo lo zampino, dato che è perfettamente logico che la Prima Famiglia della Marvel sviluppi altre storie con Destino, suo acerrimo nemico, dopo che la sua missione di "salvare" il Multiverso fallirà quasi certamente. Resta da vedere se Downey Jr. vorrà rimanere, ma in ogni caso è indubbio che lo studio voglia continuare a sviluppare storie sul personaggio.