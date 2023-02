Fantastic Four, William Jackson Harper: "Diventare Reed Richards? Sarei interessato, ma l'idea mi terrorizza"

William Jackson Harper, nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha ammesso di aver letto i commenti di chi sperava gli fosse stato assegnato il ruolo di Reed Richards in Fantastic Four.

William Jackson Harper ha debuttato nel MCU in occasione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e, durante la promozione del film, ha commentato le ricorrenti ipotesi dei fan che speravano gli fosse stata assegnata la parte di Reed Richards, leader dei Fantastici Quattro.

L'attore ha invece interpretato Quaz, un personaggio inedito che non esiste tra le pagine dei fumetti e possiede dei poteri telepatici.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania si vede Quaz lottare con il gruppo che sta cercando di fuggire al controllo di Kang il Conquistatore, parte affidata a Jonathan Majors.

William Jackson Harper ha però mantenuto la segretezza che circondava il suo ruolo, situazione che gli ha causato non pochi problemi proprio a causa delle speranze che fosse stato scelto come Reed Richard. L'attore ha spiegato: "Mi ricordo che avevo pensato che volevo così tanto chiarire la situazione. Sono semplicemente un nerd che vuole far parte di questo mondo. Non sono realmente troppo schizzinoso sul volere un personaggio specifico. Marvel non mi ha chiesto chi voglio interpretare, fanno quello che vogliono. E forse dopo vengo coinvolto".

Una foto di William Jackson Harper

L'ex star di The Good Place ha sottolineato: "Mi ricordo di aver pensato: 'Voglio davvero chiarire questa cosa, ma non posso dire nulla. Non c'è niente che posso dire!'. E quindi ho deciso che dovevo semplicemente uscire del tutto dai social e non ascoltare più niente. Le persone andranno al cinema e guarderanno il film, e avranno la loro opinione. E semplicemente non posso subirne gli effetti. Ricordo tutte le teorie, l'entusiasmo e il resto. E ho pensato: 'Bene, ragazzi, non è quello, è qualcosa di diverso'".

Ant-Man and the Wasp Quantumania: la spiegazione del finale del film Marvel

William ha ammesso che c'è sempre la possibilità di avere un doppio ruolo nel MCU, come accaduto a Gemma Chan, ma l'idea di avere la parte di Mr. Fantastic ha dei lati negativi: "Se devo essere onesto mi riempie di angoscia. Sarebbe fantastico, ovviamente sarei aperto alla possibilità. Ma è difficile essere all'altezza. Devi per forza pensare a quell'aspetto". L'attore ha sottolineato che un personaggio così iconico spinge i fan ad attendersi una rappresentazione specifica sul grande schermo, avendo delle pretese: "E tu stai firmando per qualcosa che sarà difficile, quindi dovrei pensarci. Ma, ovviamente, sono un grande nerd e mi piacciono realmente questi film. Ogni possibilità di essere coinvolto mi sembra grandiosa. Sarei davvero aperto alla possibilità, ma sarebbe decisamente qualcosa che mi spaventa".