Fantastic Four: le prime immagini della Cosa fanno felici i fan: "Finalmente è uguale ai fumetti"

Nelle ultime ore i fan della Marvel hanno ricevuto una grande sorpresa quando sono trapelate nuove foto dal set di The Fantastic Four: First Steps rivelando il primo sguardo a quello che potrebbe essere il personaggio più atteso del prossimo film: Ben Grimm/La Cosa.

Interpretato dalla star di The Bear Ebon Moss-Bachrach, le nuove immagini hanno rivelato uno scorcio dell'amato membro della squadra che potrebbe rivelarsi come il più fedele ai fumetti che abbiamo visto finora in live-action. Inutile dire che i fan sono rimasti a dir poco entusiasti da questa prima anticipazione.

Nelle foto - e nel successivo video - si intravede quello che sembra essere Moss-Bachrach mentre viene aiutato a indossare la maschera della Cosa. L'attore indossa anche quello che sembra essere un costume completo, con una tuta dei Fantastici Quattro e persino delle mani arancioni e rocciose che sono a malapena visibili.

Anche se non è chiaro se il personaggio apparirà così nel film - Moss-Bachrach ha precedentemente indicato che la sua performance potrebbe essere principalmente in motion capture, il che indica che ci sarà un ampio uso della CGI - questo look sembra certamente un forte indicatore del fatto che The Fantastic Four: First Steps sta cercando di essere il più possibile fedele ai fumetti. È questa possibilità che ha entusiasmato i fan online.

The Fantastic Four: First Steps interromperà una macabra tradizione Marvel

"Il fumetto prende vita!!!!!", ha scritto un utente. Un altro ha postato due emoji del "pollice in su" e ha invocato l'iconico tormentone della Cosa per la sua reazione: "It's Clobberin' Time!!!!!".

Altri invece sono stati un po' più pragmatici nelle loro reazioni, affermando di apprezzare ciò che vedono, ma di comprendere che la CGI avrà un impatto significativo nel prodotto finale. "Anche se le sostituzioni in computer grafica saranno inevitabili, come già accaduto con Thanos ad esempio, mi piace molto il design del volto della Cosa!", ha scritto un altro fan Marvel. "Spero solo che il design in CG rimanga più o meno lo stesso".