Fantastic Four: Mila Kunis non è nel cast del reboot, ma sa chi è stato scelto dalla Marvel

L'attrice Mila Kunis, durante un'apparizione televisiva, ha rivelato di essere a conoscenza delle scelte della Marvel per il cast del reboot di Fantastic Four.

Mila Kunis è stata a lungo indicata come una possibile protagonista del film reboot delle avventure dei Fantastic Four, uno dei progetti Marvel in arrivo prossimamente nelle sale, ma l'attrice ha smentito il suo coinvolgimento, pur ammettendo di sapere chi reciterà nel progetto.

La star, durante un'apparizione al talk show The Late Late Show with James Corden, alcuni giorni fa ha spiegato la situazione.

Mila Kunis non farà parte del cast di Fantastic Four

Le voci riguardanti un possibile ruolo per Mila Kunis nel film del MCU sono emerse a causa di alcuni scatti che la ritraevano insieme al regista Matt Shakman: "Siamo andati a pranzo insieme e il giorno dopo, in qualche modo, ero una protagonista di Fantastic Four".

I fan si erano infatti convinti che la Marvel l'avesse scelta per la parte di Sue Storm, ovvero la Donna Invisibile, oppure per una versione al femminile di La Cosa.

L'attrice ha però ribadito che l'incontro era solo un pranzo amichevole e non è affatto coinvolta nel progetto: "Non faccio parte del cast di Fantastic Four, ma so chi lo è...".

Mila ha aggiunto: "Non voglio mettermi nei guai con la Disney, quindi nessuno di voi lo scoprirà".

Il film arriverà nelle sale nel 2025 e, per ora, non c'è alcuna certezza riguardante gli interpreti dei ruoli principali.