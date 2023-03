Fantastic Four: Josh Friedman firmerà la nuova versione della sceneggiatura

Sarà Josh Friedman a occuparsi della nuova versione della sceneggiatura di Fantastic Four, il reboot in fase di sviluppo tra le fila della Marvel.

Il reboot della Marvel dedicato alle avventure dei Fantastici 4 ha trovato il suo nuovo sceneggiatore: Josh Friedman, già autore di Avatar: La via dell'acqua e della serie Snowpiercer, si occuperà della nuova versione dello script.

Lo sceneggiatore ha recentemente co-creato, insieme a David S. Goyer, lo show Fondazione targato Apple TV+.

La precedente versione della sceneggiatura di Fantastic Four era stata scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Josh Friedman, in precedenza, aveva già lavorato al franchise di Terminator occupandosi della serie The Sarah Connor Chronicles e della storia di Terminator: Destino Oscuro.

Il film della Marvel arriverà nei cinema americani il 15 febbraio 2025 e alla regia sarà impegnato Matt Shankman, che ha già lavorato nel MCU in occasione di WandaVision.

Kevin Feige, parlando del film, ha recentemente dichiarato: "Ci sono certamente state svariate versioni di questi personaggi sullo schermo, ma nessuna di queste faceva parte del MCU e della sua narrazione. Ed è qualcosa di estremamente entusiasmante per noi. Presto sveleremo qualcosa in più al riguardo".

Il produttore aveva aggiunto: "Secondo i nostri piani, Fantastic Four [e i suoi protagonisti] rappresenterà uno dei pilastri del MCU in futuro, proprio come [questa famiglia di supereroi] lo è stata nei fumetti per 50/60 anni".