Father, Mother, Sister, Brother, Adam Driver star del film di Jim Jarmusch ambientato in tre nazioni diverse

Sono iniziate in gran segreto lo scorso novembre le riprese del nuovo film di Jim Jarmusch dal titolo Father, Mother, Sister, Brother, con protagoniste Cate Blanchett e Vicky Krieps. Ora al cast si è unito anche Adam Driver.

Il lungometraggio è descritto come un trittico che segue tre storie separate ambientate in Paesi diversi e che ruotano attorno alle relazioni tra figli adulti e i loro genitori che vivono distanti, e tra loro stessi. La prima parte, Father, è ambientata sulla costa orientale nel nord-est degli Stati Uniti, Mother a Dublino e Sister, Brother a Parigi.

Only Lovers Left Alive: il regista Jim Jarmusch al Festival di Cannes 2013

Dopo un lustro

Si tratta del primo film di Jim Jarmusch dopo cinque anni dall'ultima incursione sul grande schermo con I morti non muoiono. Dal set sono già trapelate foto di Cate Blanchett con un look da intellettuale e Vicky Krieps vestita completamente di rosa, compresi i capelli tinti. Il film, con un fedelissimo di Jarmusch come Tom Waits e Mayim Bialik nel cast, ha da poco terminato le riprese e si avvia verso la post-produzione.

Prima dell'inizio delle riprese, Jim Jarmusch ha descritto con queste parole il suo nuovo progetto:"Il film che stiamo preparando potrebbe non avere musica. È un film molto sottile, molto tranquillo. Penso che la musica potrebbe spostarlo troppo verso una direzione; è un film divertente e triste, ha entrambi gli elementi intrecciati. Non so se voglio aggiungere musica per sovrapporre qualcos'altro".

Pilastro della scena cinematografica indie fin dagli anni '80, Jim Jarmusch è noto per i suoi film minimalisti, che si prendono il loro tempo, idiosincratici e che non seguono strutture narrative tradizionali, concentrandosi maggiormente sull'atmosfera. Cate Blanchett sta vivendo un periodo molto intenso; reciterà nel prossimo film di Guy Maddin dal titolo Rumors e nella serie di Alfonso Cuarón.

Adam Driver è attualmente impegnato al Festival di Cannes per presentare Megalopolis, l'ultimo film diretto dal regista della saga de Il padrino, Francis Ford Coppola.