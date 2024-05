Adam Driver e Léa Seydoux protagonisti nel nuovo film di Leos Carax

Uno dei maestri del cinema francese, Leos Carax, è pronto a presentare al suo nuovo film dal titolo C'est Pas Moi (It's Not Me in inglese), fuori concorso al Festival di Cannes. Tra i protagonisti anche Léa Seydoux che lavorerà anche ad un altro lungometraggio diretto da Carax, affiancata da Adam Driver.

Le riprese del nuovo progetto cinematografico di Carax inizieranno molto presto. Per il regista francese si tratta di un ritorno al cinema dai tempi di Annette, nel 2021, che vinse un premio proprio al Festival di Cannes grazie anche all'interpretazione di Adam Driver. Carax non è famoso per essere un regista piuttosto prolifico e questo nuovo progetto a distanza relativamente vicina rispetto al precedente lavoro ha stupito i fan.

Annette: Adam Driver in una scena

Nuove, vecchie collaborazioni

Come anticipato, Adam Driver e Léa Seydoux hanno già lavorato con Leos Carax. L'attrice transalpina ha lavorato con Carax per la prima volta proprio di recente in C'est Pas Moi, dalla durata relativamente breve per un lungometraggio, un saggio riflessivo da poco meno di un'ora. Apprezzata anche per il suo lavoro all'estero, Léa Seydoux è una delle interpreti francesi particolarmente apprezzate a Hollywood.

Molto selettivo nella scelta dei progetti cinematografici ai quali partecipare, Adam Driver ha collezionato con Annette la sola collaborazione con Leos Carax. Al fianco di Marion Cotillard, Driver ha recitato nel film che venne scelto come apertura sulla Croisette nel 2021, portandosi a casa il Prix de la mise en scène. Carax, per il suo nuovo film, ha scelto due interpreti che conosce e con i quali ha già avuto esperienze in passato. Il regista potrebbe approfondire meglio l'argomento proprio in occasione del Festival di Cannes, che si terrà in Francia tra il 14 maggio e il 25 maggio. La giuria internazionale del concorso sarà presieduta dalla regista di Barbie Greta Gerwig. Ad aprire la kermesse francese sarà Deuxième Acte, diretto da Quentin Dupieux.