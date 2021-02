Fantaghirò: annunciata la nuova serie La regina dei due regni

Fantaghirò si prepara a tornare sugli schermi con una nuova serie, La regina dei due regni. L'annuncio che farà contenti tantissimi fan è della Lotus Production, guidata da Marco Belardi.

Anni e anni di appelli e richieste, dunque, sembrano aver portato finalmente i loro frutti perchè il magico franchise è pronto a rivivere.

Lo farà con Fantaghirò: La regina dei due regni, serie live action scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo. Al momento non si conosce molto altro, neppure i nomi dei futuri protagonisti, ma è stato annunciato che le riprese cominceranno nel corso del 2021.

La nuova serie tv sarà ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino ma sarà soprattutto l'occasione per riavvolgere il nastro del tempo fino agli anni '90 e alle atmosfere magiche di tutto il franchise Fantaghirò, iniziato nel 1991 con la miniserie che vedeva protagonista una giovanissima Alessandra Martines.

Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart in Fantaghirò

Creato nel 1991, e ispirato alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, il media franchise di Fantaghirò comprende cinque TV movie, (in origine miniserie mandate in onda in due parti), in onda tra il 1991 e il 1996, e una serie animata, in onda nel 1999. La storia ruota intorno alle avventure dell'omonima eroina, una principessa ribelle figlia di un sovrano senza eredi maschi. La principessa finisce per innamorarsi del giovane Romualdo, re di un regno con cui esiste un'antica ostilità, interpretato da Kim Rossi Stuart, che prenderà parte solo ai primi 3 capitoli.

Chi invece resisterà fiera fino alla fine è Brigitte Nielsen nei panni della Strega nera che tenta di contrastare l'amore tra i due giovani.