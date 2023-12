Family Switch: gli utenti Netflix disgustati dal bacio incestuoso nel film con Jennifer Garner

Molti utenti di Netflix sarebbero rimasti disgustati da un bacio incestuoso contenuto nella commedia per famiglie Family Switch. Il film natalizio sullo scambio di corpo interpretato da Jennifer Garner e Ed Helms ha fatto il suo debutto sul servizio di streaming venerdì 1 dicembre) ed è attualmente il titolo più visto.

Family Switch: una scena del film

Come rivela la nostra recensione di Family Switch, nel film diretto da McG un raro allineamento planetario fa sì che quattro membri della famiglia al centro della storia si scambino i corpi, con una coppia sposata che diventa i loro due figli.

A suscitare l'indignazione degli utenti è una scena in cui i due bambini, nei corpi dei loro genitori, sono costretti a baciarsi durante un incontro davanti agli amici della madre.

La scena incriminata

Family Switch: una scena del film

Quando la figlia, nel corpo di sua madre, entra nella stanza per parlare con suo fratello, nel corpo di suo padre, un'amica della madre dice loro che "le coppie hanno bisogno di almeno 12 baci al giorno solo per sostenere una relazione". Notando che non c'è chimica tra i due, un altro amico interviene: "Perché non vi date un bacio?" La sorella, incalzata dagli amici dei loro genitori, sussurra a suo fratello: "Penso che dobbiamo baciarci".

Gli amici dei loro genitori, ignari dello scambio di corpo, iniziano a intonare il coro 'Bacio, bacio', con la sorella che afferma: "Devi farlo. Non abbiamo scelta. Sii semplicemente un uomo. Fallo veloce." I due vincono il disgusto e si baciano.

La giornalista cinematografica Courtney Howard ha scritto su X/Twitter: "Family Switch segna il punto più basso delle commedie sullo scambio di corpo in quanto ruba a tutte le altre senza scrupoli. Ma potete ringraziare la vostra buona stella perché non tocca il fondo con le battute sull'incesto. Stavo solo scherzando, ci sono eccome. Ve l'ho fatta"

"Sto guardando quel nuovo film intitolato Family Switch e oh mio Dio, l'incesto improvviso è qualcosa di così inaspettato e inutile..." ha scritto un altro spettatore.

Un'altra persona che ha visto il film ha scritto "L'incesto casuale in Family Switch mi ha colto così alla sprovvista", mentre c'è chi si lamenta apertamente "Il film di Netflix Family Switch implica l'incesto. Come hanno fatto a permettere questa trama? E perché inserirlo in un film natalizio per famiglie?