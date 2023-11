Family Switch: scambio di corpi in famiglia nel trailer della nuova commedia Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Family Switch, nuova commedia natalizia con al centro lo scambio di corpi che arriverà sulla piattaforma il 30 novembre.

Il film è interpretato da Jennifer Garner e Ed Helms nei panni di Jess e Bill Walker, una madre e un padre che fanno di tutto per tenere unita la loro famiglia mentre i figli diventano sempre più indipendenti e si allontanano.

Lo scambio di corpi a un nuovo livello

In seguito a un incontro con un'astrologa, però, i due hanno la possibilità di vedere tutto dal punto di vista dell'altro, con uno scambio completo di corpi nel giorno più critico della loro vita. Spetta a Jess e Bill affrontare un provino di calcio e le selezioni per il college, mentre i loro figli CC (Emma Myers) e Wyatt (Brady Noon) pilotano i corpi dei loro genitori verso una promozione e un contratto discografico.

Family Switch è tutto incentrato sulla famiglia: i Walker fanno del loro meglio per affrontare i momenti più importanti della loro vita. Che si tratti di Jess che cerca di insegnare a CC come "essere un capo" in ufficio o di Wyatt che si dispera per l'imbarazzante momento del ballo di fine anno del padre con la sua cotta, i due sperimentano alcuni dolori tipici del passaggio all'età adulta mentre entrano più che mai in sintonia con le vite degli altri. Tuttavia, sono determinati a superare la giornata e si spera che ne escano dall'altra parte con l'incantesimo spezzato e la loro dinamica familiare più forte che mai.

Family Switch: Jennifer Garner insieme a Ed Helms nelle foto della commedia diretta da McG

Basato sul libro di Amy Krouse-Rosenthal "Bedtime For Mommy", Family Switch si avvale di una sceneggiatura scritta da Victoria Strouse e Adam Sztykiel. Il film è diretto da McG.