Ed Helms affianca Jennifer Garner nella commedia Netflix Family Leave

Jennifer Garner trova un'eccellente spalla comica in Ed Helms per la sua nuova commedia Netflix diretta da McG: Family Leave.

L'attore di The Office Ed Helms affiancherà Jennifer Garner nella commedia Netflix Family Leave, che ruota attorno a uno scambio di corpo tra membri dello stesso nucleo familiare. Il film è basato sul libro Bedtime for Mommy dell'autrice di bestseller Amy Krouse Rosenthal.

McG ha firmato per dirigere Family Leave, che è stato scritto da Adam Sztykiel sulla base della prima bozza di Victoria Strouse. McG e Jennifer Garner sono anche produttori del progetto che fa parte dell'accordo multiplo della Garner con Netflix.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: svelato il regalo di nozze di Jennifer Garner

Di seguito la sinossi di Family Leave: Jess e Bill Walker stanno facendo del loro meglio per mantenere la loro famiglia unita mentre i loro figli crescono, diventano più indipendenti e più distanti. Quando un incontro casuale con un lettore di astri fa svegliare la famiglia con uno scambio di corpo completo la mattina del giorno più importante di ciascuna delle loro vite, gli Walker riusciranno a unire le forze per ottenere una promozione, un colloquio universitario, un contratto discografico e il provino per la squadra di calcio?