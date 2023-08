Family Switch: Jennifer Garner insieme a Ed Helms nelle foto della commedia diretta da McG

Il regista McG ha realizzato per Netflix la nuova commedia Family Switch e online sono state condivise le foto dei protagonisti, tra cui anche l'attrice Jennifer Garner.

Gli scatti, pubblicati da Entertainment Weekly, anticipano l'atmosfera leggera e ironica che contraddistingue il progetto.

La trama del film

Family Switch racconterà infatti la storia di Jess (Jennifer Garner) e Bill Walker (Ed Helms), due genitori che fanno del loro meglio per mantenere unita la famiglia, mentre i loro figli CC (Emma Myers) e Wyatt (Brady Noon) crescono, diventano più indipendenti e distanti. Un incontro fortuito con un'esperta in astrologia (Rita Moreno) al Griffith Observatory di Los Angeles, porta i Walker a svegliarsi la mattina seguente nei corpi uno dell'altro, e persino il piccolo Miles è stato "spostato", nel suo caso nel corpo del cane di famiglia.

I Walker dovranno quindi collaborare per sopravvivere a problemi di lavoro, possibili ingaggi nel mondo della musica, ammissioni al college e partite di calcio.

Family Switch: una foto di Brady Noon, Emma Myers, Jennifer Garner, ed Ed Helms

Family Switch: una foto di Emma Myers, Brady Noon, Jennifer Garner, Ed Helms

L'ultima cosa che mi ha detto, la recensione: Jennifer Garner torna in tv per una serie thriller familiare

McG ha spiegato, parlando del film in arrivo in streaming il 30 novembre, che hanno ovviamente citato 30 anni in un secondo, con star Jennifer Garner, per dimostrare agli spettatori che rispettano e sono consapevoli del paragone tra i due lungometraggi.

Il lungometraggio si basa sul libro Bedtime for Mommy di Amy Krouse Roesenthal e nel cast ci sono anche Xosha Roquemore, Fortune Feimster, Bashir Salahuddin, Matthias Schweighöfer, Paul Scheer, e Pete Holmes.