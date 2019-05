Family Romance, LCC: il teaser del film di Herzog che sarà presentato a Cannes

Family Romance, LLC è il nuovo film diretto da Werner Herzog, di cui è stato condiviso il primo teaser, che verrà presentato al Festival di Cannes.

Il progetto è stato girato in Giappone e sarà proiettato in anteprima alla Croisette fuori concorso.

La sinossi del film Family Romance, LLC rivela: "L'amore è un business. La famiglia, gli amici, i follower. Sono tutti a disposizione per essere assunti. Un uomo viene assunto per interpretare il padre scomparso di una ragazzina di dodici anni".

Nel trailer l'uomo dichiara: "Le persone dicono che sono un po' come un camaleonte. Ogni giorno devo interpretare molti ruoli diversi. Il mio business è chiamato Family Romance".

Il video dà spazio a varie sequenze ambientate nella città di Tokyo.

Ecco il teaser:

