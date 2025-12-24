Falsissimo, Davide Donadei smentisce Corona sul caso Signorini: "Anche io ho registrato le nostre chiamate"

Nella seconda puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi ha proseguito l'inchiesta sul presunto Sistema Signorini facendo ascoltare una telefonata con Davide Donadei. Nel corso della conversazione, Corona ha fatto riferimento all'esistenza di presunte videochat e di video compromettenti che ritrarrebbero l'ex gieffino a letto in una camera d'albergo con Alfonso Signorini.

Il racconto di Fabrizio Corona non è l'unica verità: il precedente di Pierpaolo Pretelli

Illazioni che Davide Donadei ha respinto con decisione, prima in diretta e poi attraverso una diretta social, nella quale ha voluto prendere parola per fermare quella che, a suo dire, sta diventando l'unica narrazione a cui i social stanno dando totale credito. Il video condiviso dall'ex gieffino nasce proprio con l'intento di replicare alle voci messe in circolazione da Fabrizio Corona e di evitare che il racconto del podcaster restasse l'unico punto di vista, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso Corona, nella puntata precedente, era stato costretto a chiedere scusa pubblicamente a Pierpaolo Pretelli per accuse rivelatesi infondate.

Cosa ha detto Davide Donadei nel video condiviso sui social

Una vicenda che l'ex volto di Uomini e Donne definisce "sconcertante" e dalla quale avrebbe preferito restare fuori, ma che lo ha visto suo malgrado protagonista. Nel suo lungo intervento, Davide Donadei è stato netto: "Io non ho mai subito nessun tipo di abuso, nessun ricatto, nessuna violenza e non ho mai ricevuto nessun tipo di regalo. Non c'è mai stato nessun incontro segreto tra me e Alfonso, se non a Cinecittà, in più occasioni, ma mai da soli e sempre in presenza di altri autori o assistenti".

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Davide Donadei, che in una precedente intervista aveva ammesso scambi di messaggi goliardici con Signorini, ha inoltre sottolineato di essere disponibile a dimostrare quanto affermato nelle sedi opportune, spiegando di essere in possesso delle registrazioni delle numerose chiamate ricevute da Corona: "Le chiamate non sono state una sola, ma più di una. Le persone spesso non hanno la vera linea dei fatti ed è facile giudicare in base a ciò che viene raccontato, ma non sempre è la verità".

Nel suo sfogo finale, Donadei ha lanciato un messaggio chiaro sulla responsabilità mediatica quando si trattano temi così delicati: "Chiedere scusa a volte non basta, perché il danno è fatto. Dietro questi racconti ci sono persone che possono stare male. In futuro bisognerebbe entrare in punta di piedi, con più attenzione, equilibrio e rispetto". Una presa di posizione che riaccende il dibattito sul confine tra inchiesta, gossip e responsabilità comunicativa, soprattutto quando al centro finiscono nomi, reputazioni e sensibilità reali.