Antonio Medugno da Giletti risponde a Clarissa Selassié e accusa l’ex manager: “Ha passato le chat a Corona”

Nonostante i presunti mugugni provenienti da Mediaset, Massimo Giletti sembra deciso a proseguire per la sua strada. Il giornalista continua a occuparsi delle accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini all'interno del podcast Falsissimo, senza arretrare di fronte alle polemiche e intervistando Antonio Medugno.

Antonio Medugno ospite a Lo Stato delle Cose

Nella puntata di ieri de Lo Stato delle Cose, il programma di Giletti ha ascoltato, l'ex gieffino che ha denunciato il conduttore del Grande Fratello per violenza sessuale ed estorsione. Un'intervista che arriva in un momento particolarmente delicato dal punto di vista giudiziario e mediatico.

L'audizione davanti ai pm

Lunedì mattina Medugno è stato ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis proprio in relazione alla denuncia presentata. Intercettato dalla giornalista del programma di Rai 3, ha dichiarato: "Sono molto tranquillo perché ho raccontato la verità. Confermo tutte le ipotesi di accusa che ho fatto contro Alfonso Signorini. Ho raccontato tutto ai pm questa mattina".

Antonio Medugno a Lo stato delle cose

Il presunto Sistema Signorini

Riguardo al presunto 'Sistema Signorini' denunciato da Fabrizio Corona nell'inchiesta Il prezzo del successo, Medugno ha preferito non sbilanciarsi: "Non posso rispondere a questa domanda. Posso parlare solo della mia esperienza personale e di quello che ho vissuto".

Perché denunciare dopo tanti anni

L'inviato de Lo Stato delle Cose ha chiesto a Medugno perché abbia deciso di denunciare dopo così tanto tempo. La risposta è stata netta: "Sono stato buttato in un caso mediatico dal nulla. Non volevo esserci. È stato pesante rivivere tutto, è stato pesante rimuoverlo". Medugno ha poi chiarito la questione delle chat tra lui e Signorini, finite nelle mani di Fabrizio Corona: "La diffusione delle chat non l'ho autorizzata io. È stato il mio ex manager Alessandro Piscopo a mandare tutto a Fabrizio Corona".

Il ruolo dell'ex manager di Antonio Medugno

Secondo quanto raccontato dal modello, Alessandro Piscopo avrebbe avuto un ruolo centrale nella vicenda: "Mi ha sempre detto che poteva essere utile per la mia carriera. Quella sera mi disse che dovevo restare a casa di Alfonso Signorini". Tesi smentita da Piscopo in una recente intervista.

Il capitolo Clarissa Selassié

Nella vicenda è entrata anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. In una recente intervista a Fanpage, Clarissa Selassié ha sostenuto che tra lei e Medugno ci sarebbero stati solo alcuni baci, negando qualsiasi rapporto intimo, e che lui l'avrebbe sfruttata per entrare al Grande Fratello Vip, approfittando del suo legame di amicizia con il conduttore. Interpellato da Giletti, Medugno ha smentito con decisione: "Con Clarissa c'è stato quello che avevo già detto. Ha fatto dichiarazioni molto contraddittorie. Io ho documentato tutto ciò che è vero e che andava dichiarato ai pm".

Il mancato contraddittorio in trasmissione

Massimo Giletti ha precisato che avrebbe voluto ospitare anche Clarissa Selassié per un confronto diretto, ma non è stato possibile: "C'è stata una trattativa che quelle tra Putin e Trump, a confronto, sono nulla. Alla fine ci ha detto che gli avvocati hanno preferito non farla parlare".

Le tensioni con Mediaset dopo l'ospitata di Corona

La scorsa settimana Massimo Giletti aveva ospitato Fabrizio Corona, scelta che non avrebbe fatto piacere ai vertici Mediaset. Come riportato da Dagospia, "Gli uffici legali della famiglia Berlusconi starebbero rivedendo, fotogramma per fotogramma, quanto dichiarato da Corona nella trasmissione di Giletti. Ora Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso che la Rai pagherà duramente per tutto lo spazio concesso ai deliri di 'Furbizio'".