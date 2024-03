Fallout: 'Tutti vogliono salvare il mondo' nello spettacolare trailer della serie Prime Video

Dopo le anticipazioni dei gironi scorsi, Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Fallout, la serie tratta dall'omonima saga videoludica e adattata per il piccolo schermo da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già artefici di Westworld e Inverso - The Peripheral.

Il trailer, che rispecchia fedelmente la complessità dell'universo espansivo del videogioco e il suo tipico umorismo dark, vede Lucy (Ella Purnell), abitante del Vault, lottare per adattarsi al mondo distorto e pericoloso della terra devastata dalle radiazioni e offre allo spettatore un primo sguardo ai personaggi di Moldaver (Sarita Choudhury) e Ma June (Dale Dickey).

Tutti gli otto episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dall'11 aprile, un giorno prima rispetto a quanto precedentemente annunciato.

Jonathan Nolan ha diretto i primi tre episodi della serie di Kilter Films. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producers, autori e co-showrunners. La serie è prodotta dalla Kilter Films e vede Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producers. Tra gli executive producers, anche Athena Wickham di Kilter Films, insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks.

Tra i protagonisti della serie troviamo Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation - Oltre la libertà) e Walton Goggins (The Hateful Eight). Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Fallout, si pensa già alla Stagione 2? Lo showrunner: "Abbiamo appena grattato la superficie"

Il cast della serie include, inoltre, Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers - Inseparabili), Annabel O'Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La ruota del tempo).

La serie sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.