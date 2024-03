Fallout, si pensa già alla Stagione 2? Lo showrunner: 'Abbiamo appena grattato la superficie'

Prime Video pensa in grande e si aspetta di rinnovare il franchise per altre stagioni

Mentre la prima stagione di Fallout deve ancora esordire, il co-showrunner Graham Wagner ha parlato dei piani di Amazon Prime Video per le stagioni future dello show, che probabilmente arriveranno in caso di successo dei primi episodi.

Sebbene tutte le persone coinvolte sembrino fiduciose sulle possibilità di continuare per ulteriori stagioni, sono anche consapevoli del fatto che molte serie non superano la prima stagione al giorno d'oggi, anche quando ricevono il plauso della critica.

In un'intervista rilasciata a Total Film, il co-sceneggiatore e co-produttore di Fallout, Wagner, ha parlato della possibilità di andare oltre la prima stagione e se gli episodi in arrivo si concluderanno con un cliffhanger.

Un periodo incerto per la TV

"È un periodo incerto per la televisione. Quindi la missione dei finali di stagione è diventata quella di fornire una chiusura sufficiente, ma lasciare la porta aperta per il seguito", ha dichiarato Wagner. "Ma sentiamo di aver appena grattato la superficie dell'universo di Fallout. Abbiamo letteralmente documenti e documenti di materiale che siamo ansiosi di approfondire. Incrociamo le dita per avere l'opportunità di fare tutto questo".

Fallout: un mostruoso Walton Goggins nelle prime immagini della serie Prime Video

Nelle ultime ore sono stati diffusi i nuovi poster di Fallout ed è probabile che arrivi presto un nuovo trailer in vista del debutto dello show su Prime Video il 12 aprile 2024.