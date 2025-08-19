Fallout 2: Lucy e il Ghoul insieme nel primo trailer che svela new entry nel cast e terrificanti creature

Il 17 dicembre arriverà sugli schermi di Prime Video la stagione 2 di Fallout e il teaser trailer, presentato all'evento Gamescom, regala molte anticipazioni e svela un nuovo arrivo nel cast.

Il secondo capitolo della storia sarà composto da otto puntate, con il season finale in arrivo il 4 febbraio 2026, e il video condiviso online anticipa nuove scene con al centro Lucy, il Ghoul, flashback, scontri e terrificanti creature.

Cosa racconterà Fallout 2

L'apprezzata serie Amazon è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, creatori e showrunner di Fallout, serie che ha superato quota 100 milioni di spettatori in tutto il mondo con la prima stagione, classificandosi tra i tre titoli più visti di sempre sulla piattaforma Prime Video.

I nuovi episodi ricominciano dall'epico season finale (di cui potete leggere la nostra spiegazione) e trasporteranno il pubblico in un viaggio attraverso il deserto del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.

Il teaser trailer della serie ha inoltre svelato un nuovo componente del cast. Nelle puntate apparirà infatti Justin Theroux nel ruolo di Robert House. Il video mostra poi per la prima volta al pubblico uno dei predatori post-apocalittici più terrificanti dell'universo di Fallout: il Deathclaw.

Ecco il teaser trailer:

Il cast della serie

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l'apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nella landa infernale radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c'è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento.

La serie è interpretata da Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation - Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Fallout è prodotta dalla Kilter Films e vede Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producer, creatori e showrunner. Todd Howard di Bethesda Game Studios è executive producer insieme a James Altman per Bethesda Softworks. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, in collaborazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.