Fallout: gli showrunner svelano la parte più difficile dell'adattamento dei videogame

Adattare una saga videoludica in una serie TV è sempre difficilissimo, e il lavoro su Fallout non è stato da meno

La prossima settimana farà il suo debutto su Prime Video l'adattamento seriale di Fallout, tratto dall'omonima saga videoludica, sul quale c'è tantissima attesa da parte dei fan. Come con ogni adattamento, non sono mancate le difficoltà, che gli showrunner hanno raccontato in una nuova intervista.

Intercettati alla première di Fallout, gli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno spiegato che c'era semplicemente troppo da inserire in una sola stagione, ma hanno riempito ogni spazio di ogni inquadratura con riferimenti e cenni all'universo di Fallout.

Fallout: una scena della serie

"Stiamo parlando di filtrare 25 anni di giochi e, per chi è un completista, oltre 1.000 ore per gioco", ha dichiarato Wagner. "C'è una storia in ogni terminale, in ogni schedario, un'abbondanza incredibile di storie e noi avevamo a disposizione otto ore da spalmare nell'arco di una stagione. Ed è qui che ti rendi conto di quanto poco si possa effettivamente inserire in modo efficace. Avevamo un grande gruppo di autori, un'incredibile squadra di narratori sul set. Ogni angolo dell'inquadratura è pieno di cose. Ma ci sembra ancora di aver scalfito appena la superficie del mondo di Fallout in questa prima stagione. Ma speriamo che sia un graffio memorabile".

Ci sarà una Stagione 2?

Al momento non si hanno notizie di una seconda stagione di Fallout da parte di Prime Video, ma l'immensa popolarità della serie di videogiochi fa sperare in un successo. Il team creativo ha già delle idee chiare su dove andare a parare nel caso in cui dovesse essere annunciato il rinnovo.

Fallout, Jonathan Nolan: "Cercare di compiacere i fan del videogame è un'impresa folle"

"È un periodo incerto per la televisione. Quindi la missione dei finali di stagione è diventata quella di fornire una chiusura sufficiente, ma lasciare la porta aperta per il seguito", aveva dichiarato in precedenza Wagner. "Ma sentiamo di aver appena grattato la superficie dell'universo di Fallout. Abbiamo letteralmente documenti e documenti di materiale che siamo ansiosi di approfondire. Incrociamo le dita per avere l'opportunità di fare tutto questo".