Fallout: gli showrunner spiegano perché i Deathclaw non compaiono nella prima stagione

La prima stagione di Fallout ha debuttato nella sua interezza lo scorso weekend su Prime Video, ma ai fan del franchise videoludico non è sfuggita l'assenza dei Deathclaw, le mostruose creature mutanti che popolano i videogame.

Senza svelare nulla di preciso sul finale di stagione di Fallout, una delle ultimissime inquadrature mostra il teschio di un Deathclaw nel deserto, confermando la loro esistenza e preparando il loro debutto nell'eventuale Stagione 2. Ma perché non mostrarli immediatamente?

Secondo gli showrunner di Fallout, si trattava di preservare alcuni elementi importanti dei giochi per il futuro. Nel corso di una recente intervista con TheWrap, gli autori Graham Wagner e Geneve Robertson-Dworet hanno parlato proprio dell'assenza dei Deathclaw. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Fallout.

Fallout: una scena

"Volevamo avere i Deathclaw, ma non volevamo sprecarli", ha spiegato Wagner. "È una parte monumentale. Volevamo tenercela per la Stagione 2 per poterla realizzare come si deve, non solo aggiungerla all'enorme costruzione del mondo che abbiamo dovuto fare già nella Stagione 1. Quindi, nella Stagione 2, saremo davvero entusiasti di affrontare finalmente uno degli elementi più iconici dei giochi".

Robertson-Dworet ha poi aggiunto che è stata una sfida decidere esattamente cosa dei giochi di Fallout doveva essere presente nella Stagione 1 e cosa doveva essere conservato per il futuro.

Fallout contiene un easter egg molto originale: un numero di telefono che funziona realmente

"Ci sono tutte le cose più famose, come le cose più ovvie come la Nuka-Cola, i Deathclaws, eccetera. Ci sono cose che sono così note che siamo stati tentati di metterle tutte nella Stagione 1", ha detto. "Ma d'altra parte, non volevamo che la serie sembrasse scritta da persone che hanno passato 10 secondi a leggere la pagina di Wikipedia di Fallout e non si sono preoccupate di dare un taglio più profondo. Per questo era importante per noi portare anche profondità. Speriamo che questo non faccia arrabbiare i fan e che abbiano la pazienza di attendere il resto nella seconda stagione".