Fallout: il nuovo poster della serie Prime Video farà felici i fan dei videogame

Dopo l'emozionante trailer di Fallout, i fan non stanno più nella pelle per il debutto dello show su Prime Video, fissato per l'11 aprile prossimo, ma nel frattempo è stato diffuso in rete un nuovissimo poster che farà felici gli appassionati della saga videoludica.

Il poster in questione ritrae l'elmo di uno dei personaggi che in pratica caratterizza l'intera saga videoludica e rende immediatamente riconoscibile questo brand.

Fallout: nuovo poster di Prime Video

Ambientata in un futuro cupo e distopico, la serie Fallout racconta le conseguenze di un conflitto nucleare catastrofico, in cui il progresso della tecnologia nucleare ha dato origine a una società dall'estetica retrofuturistica e a una battaglia per le risorse rimaste a disposizione dell'umanità.

Sulla scia di questa apocalisse, i resti della società hanno cercato rifugio all'interno dei Vault, progettati come salvaguardia contro la devastazione nucleare. La storia inizia quando una giovane donna (Purnell) lascia la sicurezza del suo Vault per attraversare la brutale e spietata natura selvaggia della Terra Desolata.

Jonathan Nolan ha diretto i primi tre episodi della serie di Kilter Films. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producers, autori e co-showrunners. Proprio Nolan ha già spiegato che accontentare davvero tutti i fan sarebbe stato impossibile: "Non penso si possa davvero decidere di accontentare i fan, o di accontentare chiunque altro tranne te stesso. Cercare deliberatamente di realizzare una serie di Fallout che soddisfi i fan dei videogame sarebbe folle".

Fallout, si pensa già alla Stagione 2? Lo showrunner: "Abbiamo appena grattato la superficie"

Tra i protagonisti troviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan e Walton Goggins. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.