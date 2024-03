Fallout, Franklin con Michael Douglas e Becoming Karl Lagerfied con Daniel Bruhl in programma a Canneseries

Michael Douglas, Kyle MacLachlan, Ella Purnell e Daniel Brühl tra le star presenti nelle serie che vanno a comporre il programma di Canneseries 2024. Tra le serie di punta si segnala l'anteprima dello show Apple TV+ Franklin, con Michael Douglas nei panni di uno dei Padri Fondatori, e la serie Disney+ Becoming Karl Lagerfield, col tedesco Daniel Brühl nei panni dello stilista Karl Lagerfeld. Franklin, che concluderà la manifestazione francese, è diretta dal veterano Tim Van Patten, già regista di Boardwalk Empire e Il trono di spade.

Kaiser Karl: il profilo di Daniel Brühl nei panni di Karl Lagerfeld

Klye MacLachlan ed Ella Purnell saranno presenti a Canneseries per presentare la prima internazionale di Fallout, attesa serie tv Prime Video basata su un videogioco estremamente popolare. Entrambi verranno premiati nel corso della settima edizione della manifestazione, aggiudicandosi rispettivamente il Canal+ Icon Award e il Madame Figaro Rising Star Award.

"Questa nuova edizione rappresenta il culmine dei nostri sforzi e un vero risultato in un mercato competitivo e stimolante che è stato colpito da una pandemia, da un doppio sciopero, da turbolenze geopolitiche ed economiche", ha detto a Variety il direttore artistico di Canneseries, Albin Lewi. Nonostante gli scioperi della WGA e del SAG-AFTRA, Lewi ha detto che "gli Stati Uniti avranno una presenza importante quest'anno con serie molto ambiziose", citando le première di Fallout e Franklin.

Fallout: "Tutti vogliono salvare il mondo" nello spettacolare trailer della serie Prime Video

Ecco l'elenco delle serie in programma a Canneseries 2024

Fuori Concorso

Apertura

"Terminal" (Canal+) "Becoming Karl Lagerfeld" (Disney+) "Fallout" (Prime Video) "Fiasco" (Netflix)

Chiusura

"Franklin" (Apple TV+)

Concorso

"Dark Horse" (Danimarca)

"Dumbsday" (Norvegia)

"Living on a Razor's Edge" (Brasile)

"Moresnet" (Belgio)

"Operation Sabre" (Serbia)

"This is Not Sweden" (Spagna, Svezia)

"To the Wonder" (Cina)

"The Zweiflers" (Germania)

"How to Fail as a Popstar" (Canada)

"La Terre Appelle Mathilde" (Canada)

"Money Shot" (Finlandia)

"Painkiller" (Svezia)

"Rather Burn" (Argentina)

"Saint-Jean-du-Lac" (Canada)

"Swift Street" (Australia)

"Tarot" (Corea del Sud)

"Dale Undercover" (Francia)

"DJ Mehdi: Made in France" (Francia)

"Hard to Swallow" (USA, Nigeria)

"Hidden" (Olanda)

"Teenagers" (Canada)