Fallout: in arrivo il crossover tra il videogioco e la serie tv Prime Video

Il videogioco Fallout 76 proporrà, dal 2 dicembre, un'espansione ideata come crossover con la serie tv prodotta da Amazon per Prime Video.

Bethesda Game Studios ha infatti annunciato il lancio di Burning Springs, un update che permetterà ai fan di muoversi nelle location mostrate sul piccolo schermo negli episodi.

L'arrivo di Fallout 76: Burning Springs

La seconda stagione di Fallout debutterà il 17 dicembre su Prime Video e le nuove funzionalità introdotte nel gioco due settimane prima permetteranno di esplorare una nuova regione arida dell'Ohio, dove i giocatori incontreranno il Rust King, i Deathclaw del deserto, e potranno stringere alleanze con nuovi amici in occasione di due nuovi eventi pubblici.

Fallout: una scena della serie

In Fallout ci sarà inoltre un nuovo sistema legato ai cacciatori di taglie che permetterà di dare la caccia ai criminali attraverso la nuova area. Walton Goggins, interprete del Ghoul nell'adattamento per il piccolo schermo, è stato coinvolto nella realizzazione di Burning Springs, che sarà disponibile su Steam, PC, Xbox, e PlayStation.

I primi dettagli della seconda stagione

L'apprezzata serie Amazon è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, creatori e showrunner di Fallout, serie che ha superato quota 100 milioni di spettatori in tutto il mondo con la prima stagione, classificandosi tra i tre titoli più visti di sempre sulla piattaforma Prime Video.

I nuovi episodi dell'adattamento del videogioco ricominciano dall'epico season finale (di cui potete leggere la nostra spiegazione) e trasporteranno il pubblico in un viaggio attraverso il deserto del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.

La serie è interpretata da Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation - Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Non resta quindi che attendere prima di scoprire se Fallout 76: Burning Springs regalerà delle anticipazioni o qualche easter egg interessante legato agli episodi inediti in arrivo su Prime Video, ma è più che probabile che i fan troveranno qualche sorpresa in attesa del debutto della nuova stagione.