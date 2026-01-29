Fallout 2, svelata la storia delle origini di questo sorprendente personaggio

Sebbene Fallout sia incentrata principalmente sul trio principale composto da Lucy MacLean (Ella Purnell), il Ghoul (Walton Goggins) e Maximus (Aaron Moten), ogni episodio fa di tutto per raccontare una storia molto più ampia che coinvolge il mondo in superficie, i Vault sotterranei e le intricate dinamiche della Confraternita d'Acciaio.

L'episodio 7, intitolato "The Handoff", insiste proprio su questo approccio aprendosi con un flashback su Stephanie Harper, la ragazza con un occhio solo interpretata da Annabel O'Hagan, e rimane al suo fianco per gran parte della sua durata.

Nel corso dell'episodio, ci viene fornito un adeguato background e la storia delle origini di uno dei personaggi più inaspettati della serie.

Fallout 2, Annabel O'Hagan in un'immagine

Il passato violento di Stephanie Harper

A quanto pare, le origini canadesi di Steph sono ben lungi dall'essere l'aspetto più preoccupante della sua personalità. Nelle ultime settimane è emersa la vena malvagia della vivace abitante del Vault, prima con la sua ascesa al ruolo di Sovrintendente (e la conseguente guerra fredda con Betty, collega di Leslie Uggams) e poi con il suo regno di terrore domestico sul povero Chet (Dave Register).

La sequenza che apre l'episodio 7 è caotica e straziante. Mentre si prepara per la sua giornata, Steph ripensa al suo tentativo di fuga dal campo di internamento di Uranium City, Saskatchewan, che va in fumo quando la sua compagna (che si presume essere sua madre) rimane ferita mortalmente durante il tentativo. Sconvolta ma imperterrita, continua il suo viaggio verso sud e interiorizza chiaramente un consiglio di addio: "Se devi fare del male alle persone, Dio non ti giudicherà. Non pensare a loro come esseri umani. Pensa a loro come americani".

Nientemeno che Cooper Howard la incontra a Las Vegas, inducendola involontariamente a unirsi alla Vault-Tec. La rivelazione improvvisa della scorsa settimana che lei intende sposare il suo compagno prigioniero Chet (senza preoccuparsi di informarlo, naturalmente) è superata solo dal matrimonio vero e proprio durante questo episodio... che non va secondo i piani.

Fallout 2, Annabel O'Hagan è Steph nella scena del matrimonio

La resa dei conti tra Stephanie e Chet

Con le prove contro di lei che si accumulano di secondo in secondo, tra la sospetta scomparsa di Woody (Zach Cherry) e la misteriosa cassetta di sicurezza di Hank per cui lei ricatta Betty, la posizione di Steph nella comunità del Vault va completamente in frantumi quando Chet fa un'ultima mossa per liberarsi da questa situazione insostenibile. Alla presenza di diversi testimoni, il futuro sposo rivela coraggiosamente la verità: Steph potrebbe aver ferito (o addirittura ucciso) Woody per aver ficcato il naso dove non doveva, è nata 200 anni fa e, cosa peggiore di tutte, è canadese.

Senza altra scelta, Steph se la dà a gambe e si chiude nel suo ufficio, una fuga che ricorda apertamente quella precedente che apre l'episodio. Con tutti i suoi panni sporchi lavati in pubblico, è difficile immaginare cosa potrebbe fare ora. Ma gli animali sono sempre più pericolosi quando sono con le spalle al muro, quindi possiamo aspettarci altri colpi di scena.