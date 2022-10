Falling For Christmas: Lindsay Lohan perde la memoria nel trailer

Lindsay Lohan tornerà sugli schermi con la commedia natalizia Falling For Christmas, di cui Netflix ha condiviso il trailer in attesa del debutto in streaming previsto per il 10 novembre.

Nel video si vede quello che accade quando un'ereditiera viziata ha un inaspettato incidente mentre è sulle piste da sci, incidente che le fa perdere la memoria. Dopo essere stata soccorsa, la giovane si scontra con un mondo totalmente diverso dal suo, scoprendo forse un lato inaspettato di se stessa.

Falling for Christmas è scritto e diretto da Janeen Damian, che ne ha firmato lo script in collaborazione con Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver.

La produzione è stata curata anche da Brad Kevoy di MPCA, già nel team del franchise di Un principe per Natale, Christmas Drop: operazione regali con star Kat Graham e A Castle for Christma

La sinossi ufficiale anticipa:

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della figlia nei giorni che precedono il Natale.