Fallen Leaves: il trailer del nuovo film di Aki Kaurismaki, in concorso a Cannes 2023

A una settimana dall'inizio del Festival di Cannes 2023, The Match Factory svela il trailer di Fallen Leaves, nuovo film del maestro finlandese Aki Kaurismäki. La delicata tragicommedia è il quarto capitolo della saga di Kaurismäki sulla classe operaia dopo Ombre nel paradiso (1986), Ariel (1988) e La fiammiferaia (1990).

Fallen Leaves, che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, racconta la storia di due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) che si incontrano per caso nella notte di Helsinki. I due cercano, poi, di reincontrarsi per esplorare quella che potrebbe essere l'ultima possibilità di trovare l'amore. Il loro percorso verso questo obiettivo è offuscato dall'alcolismo dell'uomo, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere i nomi o gli indirizzi reciproci e dalla tendenza della vita a frapporre ostacoli a coloro che cercano la loro felicità.

Il film è prodotto da Sputnik Oy e Bufo, ed è una coproduzione di Pandora Film (Germania).