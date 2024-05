Foglie al vento, One Life, Il male non esiste, Misericordia, Holiday e i voti del mese Blu-ray-Dvd

Nella nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: Foglie al vento, One Life, Il male non esiste, Misericordia, Holiday, I limoni d'inverno.

Ritorna la nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, per portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti, al di là delle uscite principali di maggior richiamo che abbiamo già trattato in modo dettagliato, come ad esempio Perfect Days (qui la recensione del 4K UHD), The Beekeeper (qui la recensione del 4K UHD), Povere creature (qui la recensione del 4K UHD) e The Abyss (qui la recensione del 4K UHD),solo per citarne alcuni.

Fallen Leaves: una scena del film

La rubrica si apre con Foglie al vento e tutta la poesia di Aki Kaurismäki, per proseguire con One Life e Anthony Hopkins protagonista di una vicenda realmente accaduta all'inizio della Seconda guerra mondiale. Spazio poi al messaggio ecologista de Il male non esiste, all'intenso Misericordia di Emma Dante, e a un thriller dell'anima come Holiday. In chiusura I limoni d'inverno con Christian De Sica e Teresa Saponangelo impegnati in un dramma molto intimo.

Foglie al vento: la recensione del blu-ray

IL FILM. C'è tutto l'inconfondibile stile di Aki Kaurismäki e il suo particolare umorismo finlandese in Foglie al vento, film nel quale Alma Pöysti e Martti Suosalo interpretano due persone sole a Helsinki in cerca d'amore. I due si incontrano per caso in un karaoke bar, ma il loro cammino verso la felicità sarà ostacolato da una serie di inconvenienti e imprevisti, tra incidenti e numeri telefonici smarriti.

Fallen Leaves: una scena del film

IL BLU-RAY. Foglie al vento è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Plaion Pictures, prodotto nel quale spicca il video, mentre l'audio, presente in DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale, difficilmente riesce a farsi notare in un film tranquillo come nello stile del regista, se non per una buona ambienza. Qui però c'è tanta musica, con canzoni che sono riprodotte con vigore ed energia, creando un'ottima atmosfera. Negli extra il trailer e La critica racconta Kaurismaki, 3 minuti nei quali alcuni critici parlano del film.

DA NON PERDERE. Ottimo il video, che mantiene intatta e naturale la grana tipica della pellicola, restituendo un buon dettaglio su tutti gli elementi, sia i primi piani che le strade, ma anche negli interni più scuri dove si svolge la storia. Ma soprattutto è da sottolineare un croma brillante e dai forti contrasti, con colori forti e accesi, anche queste caratteristiche tipiche del cineasta finlandese.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 5,5

Foglie al vento, recensione del film di Aki Kaurismäki: la poesia del quotidiano

One Life: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ispirato a fatti realmente accaduti all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, One Life diretto da James Hawes racconta la storia di Nicholas Winton (interpretato da Anthony Hopkins), giovane agente di borsa britannico, figlio di genitori ebrei tedeschi, che nella Cecoslovacchia di fine anni Trenta riuscì a escogitare un piano per salvare centinaia di bambini dagli orrori perpretati dai nazisti e dalla morsa delle SS.

One Life: Anthony Hopkins in un primo piano

IL BLU-RAY. One Life è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures, prodotto tecnicamente ottimo e con buon pacchetto di extra. Il video è eccellente e fornisce sempre un gran dettaglio, non solo sugli intensi primi piani ma anche su panoramiche e ambientazioni, con croma sempre equilibrato. Anche se il film è basato sui dialoghi, l'audio in DTS HD 5.1 per italiano e originale ha un paio di occasioni di mostrare la sua ottima spazialità, sia nei momenti concitati in stazione, sia con gli applausi della trasmissione tv, sia nella colonna sonora.

DA NON PERDERE. Negli extra un'ora e un quarto di materiale. Si parte con una serie di interviste a Anthony Hopkins (8'), al regista James Hawes (16'), a Helena Bonham Carter (9') e a Johnny Flynn (9'). Trovimo poi ben 32 minuti di Testimonianze dei sopravvissuti e dei discendenti, con momenti molto toccanti. A chiudere il trailer.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 7,5

One Life, la recensione: grande storia vera, film troppo canonico

Il male non esiste: la recensione del blu-ray

IL FILM. Opera dal forte messaggio ecologista e sull'importanza dell'equilibrio uomo/natura, Il male non esiste diretto da Ryusuke Hamaguchi si svolge nel villaggio di Mizubiki, nei pressi di Tokyo. Qui Hana vive con il padre Takumi una vita tranquilla in sintonia con le stagioni della natura. Ma tutto cambia quando nel villaggio sbarca un progetto per la costruzione di un "gampling", un campeggio di lusso per turisti, che potrebbe apportare benessere economico ma anche un impatto negativo sull'approvvigionamento idrico locale.

Il male non esiste: una scena

IL BLU-RAY. Il male non esiste è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato CG-Tucker-Teodora, buono tecnicamente ma povero di extra, visto che c'è solo il trailer. Ottimo il video, mentre l'audio in DTS HD 5.1, presente sia in italiano che in originale, resta a lungo un po' sommesso per le tematiche del film, ma oltre a dialoghi perfetti offre anche una buona ambienza dei luoghi della vicenda e del lavoro dei protagonisti, e un'efficace resa della colonna sonora, valorizzando il lavoro sulla musica realizzato insieme alla compositrice Eiko Ishibashi.

DA NON PERDERE. L'aspetto migliore dell'edizione è sicuramente il reparto video, che offre un quadro nitido e un ottimo dettaglio, che descrive in maniera ottimale tutta la bellezza dei luoghi e i particolari della vegetazione, ma anche i primi piani o le scene in interni, che siano l'auto o un locale. Efficace anche il croma per raccontare bene i colori dei luoghi della vicenda.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

Il male non esiste, la recensione: Hamaguchi ancora in viaggio, questa volta nella natura

Misericordia: la recensione del DVD

IL FILM. C'è tutto il cinema disperato, carnale e senza sconti di Emma Dante in Misericordia. Il protagonista del film è Arturo, nato da una prostituta morta nel darlo alla luce. Il ragazzo viene cresciuto e accudito da altre tre prostitute in una contrada marinara di poche case diroccate e fatiscenti circondate da rifiuti, dove regna la miseria, la violenza e la disperazione. Arturo crescendo resta però mentalmente un bambino: non parla, capisce poco, si muova goffamente ed è epilettico, ma conserva uno sguardo puro.

Misericordia: un'immagine

IL DVD. Misericordia è arrivato in homevideo con il DVD CG-Teodora, prodotto tecnicamente ottimo anche se povero di extra visto che è presente solamente il trailer. Il video se la cava egregiamente per il formato, perché per essere un DVD limita al massimo i problemi dati dalla vegetazione e dall'acqua, restituendo un quadro sorprendentemente solido per la standard con solo alcune sbavature sui fondali. Molto buono il dettaglio e piacevolmente vivace il croma.

DA NON PERDERE. Ancora più convincente l'audio, un Dolby Digital 5.1 che oltre a fornire dialoghi precisi, una buona e curata ambienza e una gradevole resa della colonna sonora, mostra anche i muscoli nei momenti delle frane, con bassi robusti e decisi e una sensazione di immersione davvero molto elevata.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Misericordia, recensione: viva il cinema carnale, disperato e bellissimo di Emma Dante

Holiday: la recensione del DVD

IL FILM. Tra crime e dramma intimo, Holiday è un avvincente film diretto da Edoardo Gabbriellini che vede protagonista Veronica (una bravissima Margherita Cornali), una ragazza che dopo un lungo processo e due anni di prigione per l'omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. A vent'anni torna a casa, ma ha gli occhi di tutti addosso e quel tragico evento condiziona ancora la sua vita. Le è vicina la sua migliore amica Giada, ma la storia si fa sempre più ambigua.

Holiday: una scena del film

IL DVD. Holiday è arrivato in homevideo grazie al DVD targato CG-Vision, prodotto totalmente privo di extra ma tecnicamente molto buono, a partire da un video che a parte qualche sbavatura sui contorni delle figure e sulle panoramiche, presenta un ottimo dettaglio per il formato e una superba tenuta nelle scene scure con un nero profondo e un croma vigoroso, brillante anche nelle luci esplosive dei locali dove si balla.

DA NON PERDERE. Molto convincente l'audio, un Dolby Digital 5.1 decisamente coinvolgente, che offre il meglio nei momenti della musica palla con forte intervento dei bassi, ma che risulta ottimo anche per un'ambienza molto curata e un sound design frizzante che tiene sempre alta la tensione grazie a un asse posteriore incisivo.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 2

Holiday, la recensione: un thriller teorico che sfrutta una grande ambiguità

I limoni d'inverno: la recensione del DVD

IL FILM. Christian De Sica e Teresa Saponangelo protagonisti nel drammatico I limoni d'inverno diretto da Caterina Carone. I due interpretano Pietro ed Eleonora, vicini di terrazza che iniziano a parlare e a conoscersi grazie alla comune passione per il giardinaggio. Un dialogo che aiuta entrambi in un momento di dolore profondo, dovuto a un segreto che ognuno dei due cerca di nascondere. Ma ci sarà ancora la possibilità di essere felici.

I limoni d'inverno: una scena del film

IL DVD. I limoni d'inverno è arrivato in homevideo grazie al DVD targato CG-Vision, prodotto tecnicamente buono ma assolutamente privo di contenuti speciali. Il video è la parte più convincente, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 fa in modo discreto la sua parte, restituendo una soddisfacente ambienza nelle strade e anche nelle conversazioni sui terrazzi, oltre a una buona resa dell'avvolgente colonna sonora.

DA NON PERDERE. Per il formato DVD il video presenta un dettaglio di buona qualità, con ottimi e suggestivi primi piani dei protagonisti e convincenti inquadrature di interni ed esterni sui medi piani. Qualche sbavatura si riscontra invece su alcuni fondali più ostici o sui contorni di figure lontane, ma si tratta di difetti fisiologici del formato. Buono e vivace il croma.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 2

I limoni d'inverno, la recensione: Christian De Sica e Teresa Saponangelo per un film da abbracciare