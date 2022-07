Fall: il trailer del nuovo horror Lionsgate promette un'esperienza "all'altezza" delle aspettative

Sconsigliato ai deboli di cuore e a chi soffre di vertigini! Questo è quanto ci sentiamo di dire per preparare il pubblico che si appresta a recarsi in sala per guardare Fall, nuovo horror targato Lionsgate.

Il titolo, infatti, è ambientato a circa un km di altezza dal suolo e potrebbe provocare vertigini ai più impressionabili. Dai produttori di 47 metri, Fall promette un'intensa esperienza da survival horror in grado di spostare l'orrore a mezzo km da terra!

Di seguito la sinossi del film:

"Per le migliori amiche Becky (Grace Caroline Currey) e Hunter (Virginia Gardner), la vita consiste nel vincere le paure e superare i limiti. Ma dopo essersi arrampicate per circa un km fino alla cima di una remota torre radio abbandonata, le due si ritrovano bloccate senza possibilità di scendere. Le esperte abilità di Becky e Hunter nell'arrampicata saranno messe a dura prova mentre lottano disperatamente per sopravvivere agli elementi primordiali, all'assenza di provviste e alle altezze vertiginose in questo thriller adrenalinico".

Fall è prodotto e diretto da Scott Mann, scritto da Mann e Jonathan Frank e interpretato anche da Jeffrey Dean Morgan. Il titolo sarà distribuito nelle sale americane il prossimo 12 agosto.