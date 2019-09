Face/Off - Due facce di un assassino, il reboot del film è in arrivo

Il film Face/Off - Due facce di un assassino tornerà presto con un reboot e un nuovo cast.

Secondo quanto riferito da Deadline, la Paramount Pictures sta lavorando a questo progetto, il successo di John Woo arrivato al cinema nel 1997, con John Travolta e Nicolas Cage nei ruoli di un poliziotto e un terrorista fuggitivo i cui volti sono stati scambiati tramite chirurgia plastica, causando dei dirottamenti.

Uno dei thriller d'azione più ricordati di quegli anni avrà una nuova vita, grazie alla sceneggiatura firmata da Oren Uziel, autore di 22 Jump Street (2014) e dell'horror mystery The Cloverfield Paradox (2018), oltre che dei futuri Detective Pikachu 2 e Sonic the Hedgehog.

Face/Off - Due facce di un assassino raccontava la storia dell'agente dell'FBI Sean Archer (John Travolta) che decide di approfittare dell'incidente avuto dal terrorista Castor Troy (Nicolas Cage) per prendere il suo posto sotto copertura. L'agente Archer infatti si sottopone a un trapianto facciale per sostituirsi al criminale e scoprire informazioni su una bomba piazzata dal fratello di Troy. Un piano ambizioso che viene terribilmente complicato quando Troy si risveglia.

Il reboot del film Face/Off - Due facce di un assassino sarà prodotto da Neal Moritz, di cui ricordiamo la saga di Fast and Furious e Un'impresa da Dio e Io sono leggenda, e David Permut, che ha in curriculum l'acclamato La battaglia di Hacksaw Ridge. Sul nuovo cast ancora non sono state diffuse notizie ufficiali.