Face/Off 2: confermato il ritorno di John Travolta e Nicolas Cage?

Nel 2022 era stato annunciato che Adam Wingard e il suo collaboratore di lunga data, lo sceneggiatore Simon Barrett, avrebbero riunito le forze per il sequel di Face/Off, pellicola cult del 1997.

L'anno scorso, nel corso di una chiacchierata con The Fourth Wall Podcast, Wingard aveva dichiarato che avrebbe realizzato il film solo se il cast originale avesse fatto ritorno: "L'unico modo per farlo davvero è quello di riavere il cast originale. Non ho intenzione di rivelare in che modo funzionerà o altro, ma deve essere al 100% il vero seguito, non solo un film fatto per il fan service, deve sembrare il seguito definitivo del film originale".

Secondo un nuovo aggiornamento fornito dallo scooper Daniel Richtman, quest'ultimo avrebbe confermato che Nicolas Cage e John Travolta torneranno nel sequel, ma che probabilmente non saranno le star principali della nuova storia.

John Travolta e Nicolas Cage in una scena clou di Face/Off

Pare infatti che Face/Off 2 sarà incentrato sui figli dei due protagonisti, Castor Troy (Cage) e Sean Archer (Travolta) che crescono come predestinati ad affrontarsi. Sembra troppo assurdo per essere vero, ma le fonti di Richtman recentemente si sono dimostrate piuttosto affidabili anche se non infallibili.

Face/Off 2 sta per arrivare e la descrizione della trama di Nicolas Cage è folle

L'unico modo per far funzionare il sequel, come sosteneva Wingard, era il ritorno dei personaggi dell'originale. Gran parte del divertimento del film del 1997 derivava dalla folle alchimia che si era creata tra Cage e Travolta. Non sarebbe stato possibile replicarla con altri attori.

Al momento, non è stata annunciata alcuna data di inizio riprese, ma dato che Travolta recita ormai per lo più in film di serie C e l'agenda di Cage è, sorprendentemente, più snella per l'anno prossimo, forse potremmo aspettarci un avvio di produzione più vicino del previsto.