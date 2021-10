Facebook Down: James Gunn trolla sul "grande easter egg" di Guardiani della Galassia

In pieno Facebook Down, James Gunn scherza su Twitter con un post sul 'grande easter egg' di Guardiani della Galassia; intanto anche Whatsapp e Instagram non funzionano.

Facebook Down è in trending topic su Twitter ormai da ore, e James Gunn ha trollato i suoi follower con un post sul grande easter egg di Guardiani della Galassia. Da oggi pomeriggio anche Whatsapp e Instagram non funzionano e molti si sono riversati su Twitter per condividere la propria frustrazione. Un black out che interessa tutta l'Itala e rende inaccessibili i due social e l'app di messaggistica di Mark Zuckerberg.

Il regista James Gunn si è affacciato su Twitter per scherzare sulla situazione, come stanno facendo molti, del resto. "Ho appena postato il grande easter egg dei Guardiani della Galassia su Facebook, così potete vederlo" - ha detto il regista del film.

Gunn si riferisce ad un ultimo easter egg dei Guardiani della Galassia che non sarebbe stato ancora scoperto. Un segreto nascosto sul quale si è favoleggiato a lungo. Il post ha ricevuto numerose risposte ironiche e ad un utente che ha scritto "Aspetta, ma Facebook non funziona", Gunn ha risposto "COSA??"

A novembre James Gunn inizierà le riprese di Guardiani della Galassia 3. "Ho letto lo script del terzo film, e credo che sia il migliore della trilogia." - ha spiegato Karen Gillan a proposito del terzo capitolo - "E so che siamo tutti entusiasti di riavere James Gunn con noi, il nostro impavido leader. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare tutti insieme".

"La sceneggiatura è stata già scritta molto tempo fa." - ha spiegato Gunn la scorsa estate - "Ci ho giocato in piccoli modi nel corso degli anni, ma sostanzialmente è rimasta la stessa da tre anni ad oggi. In realtà è piuttosto pesante. È una storia più pesante, quindi rappresenta un processo emotivo da attraversare".

James Gunn supervisionerà anche Guardiani della Galassia Holiday Special, in uscita su Disney+ nel dicembre 2022, che sarà certamente più leggero e adatto al periodo natalizio. "Oh, quello è più facile. È uno spasso", ha detto Gunn, spiegando inoltre che: "L'ho scritto un paio di mesi fa e ne sono davvero felice. Lo girerò contemporaneamente a Guardiani 3 e useremo gli stessi set. Penso proprio che sarà speciale".