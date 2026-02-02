Falsissimo, Corona annuncia stasera nuove rivelazioni su Signorini e Scotti

Fabrizio Corona ha annunciato che questa sera pubblicherà su YouTube una nuova puntata di Falsissimo, il suo format d'inchiesta, anticipando nuove rivelazioni che riguarderebbero Gerry Scotti e Alfonso Signorini. L'annuncio arriva nonostante pochi giorni fa il tribunale abbia disposto la rimozione delle prime due puntate, dedicate al presunto sistema Signorini. A comunicarlo è stato lo stesso Corona attraverso i suoi canali social, in particolare Instagram, dove ha ribadito la propria posizione contro quello che definisce un tentativo di censura preventiva.

Le parole di Corona su Instagram

"Fate quello che mi accusate di fare", ha detto Corona. "Mi hanno accusato di quello che fanno loro da 35 anni con le loro televisioni e coi loro giornali". Per avvalorare la sua tesi ha mandato in onda uno stralcio di un intervento di Marco Travaglio ad Accordi e disaccordi in cui il direttore de Il Fatto Quotidiano leggendo il comunicato Mediaset contro Corona diceva: "È quello che hanno sempre fatto loro".

Sul fronte legale, Corona ha chiarito: "Se commetto diffamazioni, come tutti i giornalisti italiani, ci sono i processi. Si va nelle aule, c'è una sentenza e la sentenza decide cosa fare. Non mi fai una censura preventiva". Secondo quanto riferito da Corona, la rimozione delle prime due puntate de Il prezzo del successo, sarebbe avvenuta in tempi rapidi grazie al potere di Pier Silvio Berlusconi. Il Tribunle ha ordinato l'oscuramento dei contenuti dell'inchiesta dopo il ricorso d'urgenza presentato dai legali di Alfonso Signorini.

Gerry Scotti

La nuova puntata: parte in chiaro e contenuti extra

Corona ha annunciato che la nuova puntata avrà una parte gratuita e una riservata agli abbonati, con circa quaranta minuti di contenuti inediti. "Vi farà capire il sistema del potere", ha commentato. La puntata sarà incentrata su Gerry Scotti e Alfonso Signorini. "Ci sarà un'altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini. Non è possibile che corpo e sessualità diventino strumenti per ottenere lavoro", ha affermato Corona, parlando di presunti comportamenti avvenuti in ambito televisivo.

Le dichiarazioni su Gerry Scotti e Signorini

Riferendosi a una recente intervista in cui Gerry Scotti si era detto addolorato per la gogna mediatica che ha coinvolto alcune ex letterine, Corona ha commentato duramente: "Si sente al di sopra delle parti. Come se Weinstein si fosse detto dispiaciuto".

Corona sostiene inoltre di essere in possesso di materiale che, a suo dire, dimostrerebbe comportamenti inappropriati: "Ho delle prove su una cosa che Gerry Scotti avrebbe fatto in un programma Mediaset". Su Alfonso Signorini, infine, ha promesso di ritornare sul rapporto tra il conduttore e Antonio Medugno, che ha accusato Signorini di violenza sessuale "Diamo le prove di colpevolezza di Alfonso Signorini, le prove definitive".