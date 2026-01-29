Fabrizio Corona contestato in discoteca: lite sul palco e minacce al pubblico

Dopo la pubblicazione delle puntate dell'inchiesta sul presunto Sistema Signorini all'interno del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica. Per una parte del pubblico, l'ex fotografo dei vip è diventato una sorta di angelo vendicatore, pronto a smascherare le storture del mondo della televisione; per altri, resta invece una figura controversa, capace di dividere come poche.

L'insulto dal pubblico e la risposta di Fabrizio Corona

Negli ultimi mesi Corona è spesso ospite di serate in discoteca, contesti in cui però non sempre trova un pubblico amico. È proprio durante uno di questi eventi che si è verificato l'ennesimo episodio sopra le righe. Come mostrano alcuni video diventati virali sui social, Corona si trovava al club Artemisia, nel Casertano, quando dal pubblico è partito un insulto: qualcuno gli ha urlato "scemo".

La reazione non si è fatta attendere. Salito sul palco, Corona ha risposto a muso duro:"Oh, a te ti guardo da qui. Se mi offendi un'altra volta vengo lì e ti faccio una faccia così, perché mi devi portare rispetto. Se sei venuto qui a fare il bullo, allora te ne devi andare fuori".

Nel frattempo, in sottofondo, si sentono alcuni ragazzi scandire cori come "chi non salta Signorini è", in un clima che ricordava più uno stadio che una discoteca. Poco dopo, Corona ha mostrato al pubblico una maglietta, caricandola di significato simbolico:"Questa è la maglietta della galera, simbolo della lotta. Una ve la regalo stasera*", ha detto.

Fabrizio Corona in discoteca

Un copione che si ripete: precedenti episodi simili

Non si tratta però di un caso isolato. Un episodio simile era già avvenuto alcune settimane fa, durante un'altra serata in discoteca. In quell'occasione, secondo quanto riportato, il pubblico sarebbe stato composto in larga parte da minorenni. Anche lì, a seguito di un insulto, Corona aveva reagito in maniera ancora più dura e provocatoria, fedele al suo personaggio.

"Il primo che grida e mi insulta scendo giù e gli faccio una faccia così davanti a tutti! E poi magari esco anche con le vostre fidanzate che hanno trent'anni meno di me e non hanno mai visto un vero uomo. Sono trent'anni che vi racconto la storia", ha detto con vemenza dal palco. Tra applausi, polemiche e video virali, Fabrizio Corona continua così a muoversi sul sottile confine tra provocazione, spettacolo e scontro diretto con il pubblico, confermandosi una figura capace di catalizzare attenzione - nel bene e nel male.