Fabbricante di lacrime, il successo è globale: è il primo film italiano ad arrivare primo nel mondo su Netflix

Giovedì 4 aprile è stato distribuito sulla piattaforma di Netflix il nuovo film diretto dal regista milanese Alessandro Genovesi, Fabbricante di lacrime, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Erin Doom. Girato in Italia ma ambientato negli Stati Uniti, il film è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai di Colorado Film.

A sedici giorni dall'uscita su Netflix, Fabbricante di lacrime è diventato il primo film italiano ad essere il più visto su Netflix in tutto il mondo. Un primato frutto di una collaborazione vincente tra Netflix e Rainbow con Colorado Film.

Fabbricante di lacrime: Caterina Ferioli in una scena del film

Iginio Straffi ha commentato il successo del film a livello internazionale:"Per prima cosa vorrei ringraziare i vertici di Netflix che ancora una volta hanno creduto in una storia, in una creatività tutta italiana capace però di soddisfare i gusti del pubblico internazionale, perché non era scontato. Questo successo che segue gli altri che avevamo già ottenuto sullo stesso servizio di streaming, sono segnali importanti per tutta la cinematografia italiana e per la forza e la capacità delle persone che lavorano in questo settore".

La leggenda del fabbricante di lacrime

Tra i titoli più apprezzati fra quelli pubblicati di recente su Netflix, Fabbricante di lacrime racconta la storia di Nica, una ragazza che vive in orfanotrofio nel quale circola la leggenda del fabbricante di lacrime, indicato come colpevole per aver creato tutte le paure degli esseri umani. Un giorno Nica viene adottata ma non è da sola: insieme a lei c'è anche Rigel, un ragazzo che la odia.

Nel cast di Fabbricante di lacrime troviamo Caterina Ferioli, Biondo, Alessandro Bedetti, Roberta Rovelli, Orlando Cinque e Sabrina Paravicini. Il film è stato girato sia negli Stati Uniti, principalmente a Chicago, che in Italia, in particolare a Pescara, nel comune di Ravenna presso il Lido di Dante e la pineta di Classe. Attivo come sceneggiatore e regista, Alessandro Genovesi in passato ha curato le regie di film come La peggior settimana della mia vita, Puoi baciare lo sposo e 7 donne e un mistero.