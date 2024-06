Fabbricante di lacrime: in arrivo il sequel? L'indizio social di Biondo

Fabbricante di lacrime è stato il primo film italiano ad arrivare primo nel mondo su Netflix, spopolando a livello internazionale. Diretto dal regista milanese Alessandro Genovesi, il film è un'adattamento dell'omonimo romanzo bestseller di Erin Doom e vede come protagonisti gli esordienti Caterina Ferioli nei panni di Nica e il rapper Biondo in quelli dell'oscuro Rigel.

Come anticipato, a sedici giorni dall'uscita su Netflix, Fabbricante di lacrime è diventato il primo titolo italiano ad essere il più visto su Netflix in tutto il mondo e ora, secondo quanto pubblicato da un membro del cast su Instagram, sembra che sia in programma un sequel.

L'indizio di Biondo

L'interprete di Rigel ha postato oggi sul suo profilo ufficiale di Instagram un carosello di foto in cui posa insieme alla sua co-protagonista, scrivendo nella didascalia: "Falena e io siamo pronti per la seconda stagione". Inutile dire che il post ha mandato i fan in visibilio, insinuando la speranza di un sequel. Solo in futuro scopriremo la verità sull'inizio lanciato da Biondo.

Tra i titoli più apprezzati fra quelli pubblicati di recente su Netflix, Fabbricante di lacrime racconta la storia di Nica, una ragazza che vive in orfanotrofio nel quale circola la leggenda del fabbricante di lacrime, indicato come colpevole per aver creato tutte le paure degli esseri umani. Un giorno Nica viene adottata ma non è da sola: insieme a lei c'è anche Rigel, un ragazzo che la odia. Girato in Italia ma ambientato negli Stati Uniti, il film è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai di Colorado Film. Qui potete leggere la nostra recensione.

Nel cast, accanto ai protagonisti interpretati da Caterina Ferioli (Nica) e Simone Baldasseroni (Rigel), ci sono anche Nicky Passarella (Billie) e Alessandro Bedetti (Lionel). Fabbricante di lacrime è una produzione Colorado Film ed è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai. Il film è scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, quest'ultimo anche regista. La pellicola è disponibile sulla piattaforma digitale dal 4 aprile 2024