Fabbricante di lacrime, ci sarà un sequel? Cosa sappiamo finora

Fabbricante di lacrime, adattamento dell'omonimo romanzo di Erin Doom, uno dei più importanti casi letterari degli ultimi tempi, è uscito ieri su Netflix e quindi ci si chiede già se è in programma un sequel che continui le avventure dei protagonisti.

Di cosa parla Fabbricante di lacrime

Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l'adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

Fabbricante di lacrime: Simone Baldassari, Caterina Ferioli in un'immagine

Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile... ma gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e saranno destinati a diventare l'una per l'altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

Diretto da Alessandro Genovesi e scritto dal regista insieme a Eleonora Fiorini, Fabbricante di lacrime è un film che affronta diverse tematiche, e si rivolge a un pubblico trasversale: certamente pensato per i più giovani, può anche fare riflettere i più adulti, che possono comprendere alcuni aspetti delle complicate questioni adolescenziali, di cui spesso ci si occupa sul grande schermo, ma non sempre con la corretta attenzione.

Ci sarà un sequel?

Fabbricante di lacrime si conclude con un finale esaustivo e che quindi non necessità per forza di un continuo. Al momento non è prevista la pubblicazione di nessun seguito del caso letterario del 2021, così come non ci sono piani per lo sviluppo di un sequel cinematografico. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Fabbricante di lacrime.

Fabbricante di lacrime: trailer del film tratto dal fenomeno letterario di Erin Doom

Tuttavia, se il responso da parte del pubblico di Netflix dovesse essere più che positivo per la piattaforma, non escludiamo che il colosso possa decidere di mettere in cantiere un ulteriore capitolo di questa storia, anche perché ci sarebbero molte sottotrame sui personaggi secondari lasciate in sospeso e da approfondire.