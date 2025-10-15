F1, il regista ricorda il ciak più pericoloso: "Se Brad Pitt avesse sbagliato, si sarebbe spalmato sul muro"

Sequenze adrenaliniche a tutta velocità nel film sulla Formula 1 di Joseph Kosinski, ma non sono mancati alcuni momenti di pericolo in cui il regista ha incrociato le dita augurandosi che tutto andasse per il meglio.

Il regista di F1, Joseph Kosinski, ricorda chiaramente il momento più spaventoso dell'hit sportivo ad alto tasso adrenalinico che ha messo alla prova le capacità di pilota di Brad Pitt.

Incentrato sull'ex pilota di Formula 1 Sonny Hayes e sul suo ritorno in pista per salvare la sua nuova squadra, F1 include scene di Pitt alla guida durante il vero Gran Premio di Las Vegas nel novembre 2024.

"Le scene più spaventose sono state sicuramente quelle girate a Las Vegas", ha detto Kosinski a PEOPLE. "Quella gara si svolge di notte, fa freddo, le gomme non hanno molta aderenza e Brad non ha avuto l'opportunità di provare quella pista prima delle riprese perché esiste solo in quei tre giorni all'anno".

Insieme ai veri piloti di F1 in gara, anche Brad Pitt si è dovuto misurare con temperature della pista che si aggiravano sui 14 °C, decisamente basse per gli standard della F1. Il GP di Las Vegas, una gara su circuito cittadino, si svolge, infatti, sulla Strip di Las Vegas e non dispone di vie di fuga, come molti altri circuiti. Di conseguenza, i piloti si ritrovano spesso a correre vicino alle barriere della pista e a volte a sbatterci contro.

Brad Pitt insieme ai piloti di Formula 1

Il pericolo è il mestiere... di Brad Pitt

Il pubblico ha accolto con entusiasmo il focus su uno degli sport più seguiti, che abbiamo analizzato nella nostra recensione di F1, anche grazie al realismo delle scene di corda, girate su veri circuiti in concomitanza con i veri Gran Premi della stagione. Ma Las Vegs ha messo davvero alla prova le capacità della star.

"Las Vegas è stata davvero il posto in cui ho incrociato le dita perché faceva molto freddo e le gomme non avevano molta aderenza, se Brad avesse commesso un errore, sarebbe finito contro il muro", ha detto Kosinski.

"È stata di gran lunga la scena più pericolosa che abbiamo girato. Ma Brad se l'è cavata a pieni voti, anche se il suo personaggio si schianta nel film. Il giorno delle riprese, è stato fantastico. Per fortuna, Brad e Damson Idris possiedono un talento naturale su cui abbiamo potuto lavorare. Sono bravi piloti, e lo si può vedere guardando il film."