F1: svelata la data di uscita su Apple TV+ del film con Brad Pitt

Apple Original Films ha annunciato la data di uscita in streaming di F1: Il film, il progetto interpretato da Brad Pitt che è stato diretto da Joseph Kosinski. L'appuntamento è previsto per il 12 dicembre su Apple TV+, permettendo così agli utenti della piattaforma di vedere il lungometraggio a tema sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il successo di F1

Il film aveva debuttato nei cinema il 27 giugno e ha debuttato al primo posto nelle classifiche dei migliori incassi a livello mondiale, superando poi quota 629 milioni di dollari ai box office. F1: Il Film (di cui potete leggere la nostra recensione), è stato anche la più grande apertura per un film live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, nonché il titolo di maggior successo nella carriera di Brad Pitt.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha dichiarato: "È stato emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo accogliere con entusiasmo F1: Il film nelle sale. Ora siamo entusiasti di portare questa emozionante avventura cinematografica ai fan di tutto il mondo attraverso l'ineguagliabile portata globale di Apple TV. La collaborazione con Apple e la Formula 1 è stata un'esperienza incredibile e siamo orgogliosi che un numero ancora maggiore di spettatori, provenienti da ogni angolo del mondo, potrà vivere l'azione mozzafiato e la passione che caratterizzano F1: Il film".

Cosa racconta F1: Il Film

Sugli schermi il protagonista è Sonny Hayes (Brad Pitt), conosciuto come 'la più grande promessa mai realizzata' della Formula 1 negli anni '90. Un incidente in pista ha però rischiato di porre fine alla sua carriera e gli ha impedito di mettere a frutto il suo innegabile talento.

Trent'anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Ruben riesce a convincere Sonny a tornare come ultima speranza per salvare la squadra e affermarsi come miglior pilota al mondo. Sonny correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all'interno del team. Ma mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che in FORMULA 1 il tuo compagno di squadra rappresenta la tua concorrenza più spietata - e la strada verso la redenzione è qualcosa che non puoi percorrere da solo.

Nel cast ci sono anche Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem. Il film è stato girato durante i reali weekend dei Grand Prix e la squadra di Pitt e Idris si trova a fronteggiare i veri titani dello sport.

Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Kosinski, il sette volte campione del mondo di FORMULA 1 Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

Kosinski dirige da una sceneggiatura di Ehren Kruger, su un soggetto di Kosinski & Kruger. Daniel Lupi è il produttore esecutivo. Nel team di filmmaker dietro la macchina da presa troviamo, il direttore della fotografia Claudio Miranda, gli scenografi Mark Tildesley e Ben Munro, il montatore Stephen Mirrione. I costumi sono di Julian Day, la direttrice del casting è Lucy Bevan e le musiche di Hans Zimmer.