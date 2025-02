F1: Brad Pitt scende in pista nello spot del Super Bowl del thriller automobilistico

Brad Pitt scende in pista, nel promo dell'atteso film a sfondo sportivo lo vediamo impegnato a guidare un bolide di Formula 1 durante un Gran Premio.

Brad Pitt a tutta velocità nello spot di F1, atteso thriller ambientato nel mondo della Formula 1, lanciato durante il Super Bowl.

Come mostra il teaser, vediamo il divo nei panni di Sonny Hayes, un pilota veterano che si è ritirato dalle gare dopo un terribile incidente. A convincerlo a tornare in pista è il suo vecchio amico Ruben (Javier Bardem), proprietario di un team, che gli affida il compito di addestrare un giovane e promettente pilota di nome Joshua 'Noah' Pearce, interpretato da Damson Idris, per la gara dell'Apex Grand Prix.

Joseph Kosinski, esperto di velocità avendo diretto Tom Cruise in Top Gun: Maverick, è il regista della pellicola sportiva prodotta da Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e dal campione di Formula One Lewis Hamilton.

Brad Pitt con Damson idris

Dalla finzione alla realtà

In atteso nei cinema italiani il 25 giugno, F1 vanta un super cast che comprende Javier Bardem, Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia, Shea Wigham, Joseph Balderrama, Sarah Niles, Samson Kayo, Callie Cooke e Layne Harper.

Inoltre appariranno i veri piloti Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant e Alexander Albon.

Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer hanno svelato a Deadline che Brad Pitt e Damson Idris si sono preparati ai loro ruoli imparando davvero a guidare autori di Formula 1.

Brad Pitt con il suo team

"Prima dello sciopero abbiamo addestrato Brad per quasi tre mesi, e anche Damson, in varie auto", ha detto Bruckheimer. "Hanno iniziato in Formula 3 e poi sono passati alla Formula 2. Il produttore Lewis Hamilton dice che sono davvero fantastici, sono atleti naturali. È rimasto davvero colpito dalla loro guida".

Apple ha acquisito F1 nel 2022 per un accordo del valore compreso tra 130 e 140 milioni di dollari, esclusi i salari di Pitt, Kosinski e il resto della squadra. Dopo l'uscita cinematografica, il film sarà distribuito sul servizio di streaming Apple TV+. Warner Bros. ha acquisito i diritti di distribuzione cinematografica, di home entertainment e di acquisto digitale.