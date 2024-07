F1, con Brad Pitt, film di nuova generazione rispetto a Top Gun: Maverick: "Diverso da quanto visto finora"

Mentre le star Brad Pitt, Keanu Reeves e Salma Hayek si davano appuntamento al Gran Premio di Silverstone, l'uscita del primo trailer di F1, mirabolante pellicola con Brad Pitt ambientata nel mondo della Formula 1, veniva diffuso offrendo un primo sguardo a un film che il regista Joseph Kosinski definisce "il futuro del cinema".

Con Brad Pitt nei panni di un ex pilota costretto a tornare sulla griglia partenza della Formula 1 per affiancare e formare un compagno di squadra più giovane interpretato da Damson Idris, F1 vanta la particolarità di essere stato girato durante veri gran premi con piloti e attori entrambi al volante. In una recente intervista con Deadline, Joseph Kosinski ha condiviso le sfide di questa produzione altamente complicata:

"Abbiamo Brad e Damson alla guida delle auto, il che è già di per sé piuttosto spettacolare, ma farlo di fronte a un vero pubblico e alla velocità a cui lo hanno fatto ci ha spinto a trovare soluzioni avanzate per catturare tutto ciò. La logistica è stata diversa da qualsiasi altro film fatto prima. Abbiamo girato durante i Gran Premi veri e propri, ci sono alcuni aspetti di questo film in cui abbiamo lavorato in situazioni difficoltose, girando in pista, tra le prove libere e le sessioni di qualificazione, davanti a centinaia di migliaia di persone."

Un film girato sull'asfalto dei Gran Premi di Formula 1

Molti membri della Formula 1, tra cui Lewis Hamilton e il CEO, comproprietario e team manager della Mercedes Toto Wolff, hanno lavorato con Joseph Kosinski e la produzione per realizzare un'auto che andasse abbastanza veloce da assomigliare all'esperienza di un vero bolide di Formula 1, ma che fosse anche sufficientemente gestibile per farla guidare agli attori. Ciò che ne è venuto fuori è stato un telaio e un motore di Formula 2 con una carrozzeria personalizzata che assomiglia più a un'auto di Formula 1: un veicolo completamente personalizzato con "15 supporti per telecamere integrati, inclusi i registratori, le batterie e i trasmettitori". Questo sforzo si può apprezzare nel trailer di F1 diffuso ieri.

Brad Pitt: il suo film sulla Formula Uno costerà oltre 300 milioni

Secondo il regista, il film in arrivo "appartiene alla generazione successiva a ciò che abbiamo fatto con Top Gun: Maverick. Tutto è molto più piccolo, la grande innovazione è che ora siamo in grado di controllare il movimento delle telecamere sulle auto. Non siamo bloccati nelle posizioni fisse che avevamo in Top Gun. Ora abbiamo il controllo in tempo reale delle panoramiche e della messa a fuoco durante le riprese attraverso una rete RF molto estesa che abbiamo costruito attorno ai binari".

F1 uscirà al cinema nel 2025. Accanto alla star Brad Pitt e Damson Idris, nel cast troviamo anche Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.