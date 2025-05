Ezra Miller: la star di The Flash nel film di vampiri di Lynne Ramsay

Ezra Miller e Lynne Ramsay sono pronti a collaborare per la seconda volta dopo E ora parliamo di Kevin. La regista lavorerà ad un film sui vampiri e ha deciso di coinvolgere la star di Animali fantastici.

Nonostante sia una regista riconosciuta a livello internazionale, Lynne Ramsay ha diretto soltanto cinque lungometraggi in più di venticinque anni, nonostante abbia lavorato a parecchi corti.

La nuova collaborazione tra Ezra Miller e Lynne Ramsay e la lontananza dal cinema

"Sto realizzando un film sui vampiri e lo faccio con Ezra Miller, che era in E ora parliamo di Kevin" ha confessato al Los Angeles Times la regista "È il protagonista. Il progetto è in fase di sviluppo".

Primo piano di Lyne Ramsay

Nell'intervista, Lynne Ramsay spiega il motivo della sua lunga assenza dalla regia prima di Die My Love, presentato di recente al Festival di Cannes:"Non è una scelta pianificata. È semplicemente la vita che prende il sopravvento. Ho una figlia, c'è stato il COVID, progetti quasi conclusi che poi sono saltati. È un settore difficile".

Il tentativo di adattare un racconto di Margaret Atwood e la virata su Die My Love grazie a Jennifer Lawrence

Prima di dedicarsi a Die My Love, Lynne Ramsay voleva a tutti i costi portare sullo schermo un racconto di Margaret Atwood tratto dalla raccolta Stone Mattress, con Julianne Moore nel cast.

Un'ambientazione considerata inadatta dai produttori e delle modifiche alla sceneggiatura hanno convinto Ramsay a cambiare obiettivo. Jennifer Lawrence le ha proposto di adattare il romanzo di Ariana Harwicz, Die, My Love.

Jennifer Lawrence in una scena di Causeway

Il film ha debuttato in Concorso al Festival di Cannes a quasi dieci anni di distanza dal suo ultimo lungometraggio A Beautiful Day - You Were Never Really Here.