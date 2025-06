Ezra Miller è pronto a tornare nell'industria cinematografica:"Lavorerò con Lynne Ramsay"

La star di The Flash ha confermato che tornerà presto al cinema con un progetto in collaborazione con la regista di ... E ora parliamo di Kevin.

In seguito all'uscita del suo ultimo film, The Flash, e i precedenti problemi con la legge, Ezra Miller ha mantenuto un profilo particolarmente basso ma ora è pronto a tornare sullo schermo.

Il mese scorso, Miller era presente al Festival di Cannes per sostenere la regista Lynne Ramsay, presente sulla Croisette per la première di Die, My Love.

Il ritorno al cinema di Ezra Miller

Parlando proprio di Lynne Ramsay al Filming Italy Sardegna Festival, Ezra Miller ha confessato di essere pronto a tornare anche grazie a Ramsay:"Sto lavorando di nuovo con lei. Probabilmente sarà il primo progetto che farò. È un film che stiamo scrivendo insieme. Ho scritto molto ultimamente, perché è qualcosa che si può fare in solitudine, che per me è stata un'alleata".

Ezra Miller in una scena di ... E ora parliamo di Kevin

Ezra Miller non voleva partecipare al Festival di Cannes ma è stata proprio Lynne Ramsay a convincerlo:"Farei qualsiasi cosa per lei. Se sei stato nei boschi per tre anni, non consiglio di tornare subito a Cannes, dove ci sono tutti i fotografi, tutti gli strani, tutti quei ricchi freak genocidi, capisci cosa intendo? Non è un rientro facile".

I problemi con la giustizia di Ezra Miller

Nel 2022, Ezra Miller era finito spesso sui giornali per comportamenti problematici, collezionando arresti per presunte aggressioni, furto con scasso e disturbo della quiete pubblica.

Ezra Miller è Flash in Justice League

Successivamente, l'attore di Animali fantastici e dove trovarli aveva rilasciato pubblicamente delle scuse, annunciando di essere in cura per problemi di salute mentale. Ezra Miller è conosciuto principalmente per i ruoli in Animali fantastici, Noi siamo infinito, ... E ora parliamo di Kevin, oltre a Justice League e The Flash, nei quali interpreta il protagonista Barry Allen.