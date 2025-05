Festival di Cannes: Ezra Miller a sorpresa sul red carpet di Die, My Love

La star di The Flash è comparsa a sorpresa prima della première del nuovo film interpretato da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson.

Apparizione a sorpresa durante il Festival di Cannes. Ezra Miller, rimasto lontano per anni dai riflettori a causa di varie vicissitudini legali e personali, era presente alla première di Die, My Love.

Come riportato da Variety, Miller ha voluto presenziare all'anteprima per sostenere la regista Lynne Ramsay in occasione della della presentazione del suo ultimo film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson.

Ezra Miller sul red carpet di Die, My Love

L'attore aveva lavorato insieme alla regista nel film ...E ora parliamo di Kevin, uscito nel 2011. Dopo aver partecipato alla première di The Flash nel 2023, Miller aveva deciso di tenere un profilo basso e stare lontano dalle telecamere.

L'anno precedente, Ezra Miller aveva deciso di allontanarsi dalla scena pubblica in seguito alle scuse per il suo comportamento tenuto in diverse occasioni, rivelando di aver attraversato un periodo di crisi intensa e di essere alla ricerca di aiuto a causa di problemi di salute mentale.

I problemi legali di Ezra Miller

In diverse occasioni, l'attore era finito sulle prime pagine dei giornali per vari arresti e accuse gravi, tra cui quella di presunto adescamento di una ragazza minorenne.

Aggressione, furto con scasso, disturbo della quiete pubblica e molestie sono solo alcune delle accuse a cui Ezra Miller ha dovuto far fronte nel corso degli ultimi anni.

Primo piano di Ezra Miller in The Flash

Secondo quanto riporta Insider, all'inizio del 2022, Miller avrebbe iniziato a viaggiare indossando un giubbotto antiproiettile e portando con sé almeno un'arma da fuoco, per timore di essere seguito da membri del Ku Klux Klan e dell'FBI.