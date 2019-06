Eyes Wide Shut: Cate Blanchett ha un cameo segreto nella scena dell'orgia!

Cate Blanchett ha un cameo in Eyes Wide Shut, in particolare nella scena dell'orgia, una delle più controverse dell'ultimo film di Stanley Kubrick. Lo ha rivelato l'assistente del regista, Leon Vitali.

Eyes wide shut, uno dei film più discussi e controversi di Stanley Kubrick, l'ultimo diretto dal regista di Shining e tanti altri capolavori del cinema prima della sua scomparsa, contiene un ruolo di Cate Blanchett che finora è stato tenuto segreto. La rivelazione è stata fatta da Leon Vitali, a lungo collaboratore del maestro, ad un giornalista di Vulture. Nello specifico, Cate presta la sua voce ad una donna mascherata, che in scena però è interpretata da Abigail Good.

"Volevamo una voce calda che potesse essere parte del rituale. Stanley aveva parlato di trovare questa voce, che doveva avere determinate caratteristiche. Dopo la sua morte, io stavo cercando qualcuno che potesse interpretare questa voce." - ha spiegato Vitali - "Tom Cruise e Nicole Kidman suggerirono di contattare Cate Blanchett, che allora viveva in Inghilterra. Venne agli studi Pinewood e registrò le sue battute."

A quei tempi Cate Blanchett era una star in ascesa: dopo essersi fatta notare con Oscar and Lucinda, aveva ottenuto nel 1998 aveva ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar per il ruolo da protagonista in Elizabeth.

Per quanto riguarda Abigail Good, durante le riprese della scena dell'orgia l'attrice si era chiesta se sarebbe stata doppiata, perché non ha un accento americano. Nonostante la scelta di Kubrick, la Good è stata comunque entusiasta di aver ottenuto un ruolo in Eyes Wide Shut, dopo essere stata scelta tra tante ragazze.

Eyes Wide Shut, ultima fatica di Stanley Kubrick circondata da un alone di leggenda. Non solo Kubtick morì pochi giorno dopo aver concluso il montaggio definitivo del film, ma la pellicola sancì l'inizio della crisi matrimoniale tra Tom Cruise e Nicole Kidman, protagonisti della storia, che dopo poco decisero di divorziare.