Il finale originale di Eyes Wide Shut modificato da Warner Bros? Roger Avary è convinto di sì

Roger Avary è stato ospite insieme a Quentin Tarantino del podcast di Joe Rogan e nel corso della conversazione ha affermato, con assoluta convinzione, che Warner Bros. sarebbe intervenuta sul montaggio originale di Eyes Wide Shut.

Secondo il produttore, il finale di Kubrick era decisamente diverso rispetto a quello definitivo, molto più sconvolgente e probabilmente ritenuto troppo estremo dalla casa di produzione.

Il presunto finale

"C'è un'intera trama che è stata eliminata dal film e riguarda i due uomini che seguono Cruise per tutto il tempo, costantemente sullo sfondo" spiega Avary "Alla fine, nella scena finale al negozio di giocattoli, quando Nicole Kidman guarda la culla in stile Rosemary's Baby e sta per arrivare la battuta finale si vedono questi due uomini che se ne vanno con la figlia".

Primo piano di Nicole Kidman in Eyes Wide Shut

Un finale scioccante:"La stanno portando via, i due protagonisti hanno ceduto loro figlia al culto pedofilo. Questo è quello che sarebbe dovuto accadere alla fine del film". Avary sostiene che Eyes Wide Shut avrebbe dovuto includere una voce narrante in terza persona ma Warner Bros. rifiutò.

Verità o leggenda?

Warner Bros. ha sempre sostenuto che, a parte qualche modifica minore nessun fotogramma originale è stato rimosso. Inoltre, Roger Avary non ha fornito prove a sostegno della sua tesi quindi la vicenda rimane nel campo delle supposizioni.

Tra le leggende metropolitane che circolano da venticinque anni spicca quella che riguarda 25 minuti del film che Stanley Kubrick si sarebbe rifiutato di eliminare e che Warner Bros. avrebbe tagliato dopo la sua morte.