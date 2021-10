Extrapolation: Forest Whitaker, Marion Cotillard, Tobey Maguire nel cast della serie sul cambiamento climatico

Si amplia il cast all star di Extrapolation, serie antologica Apple TV+ sul cambiamento climatico firmata da Scott Z. Burns. Forest Whitaker, Marion Cotillard, Tobey Maguire ed Eiza Gonzalez affiancheranno i preannunciati Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer e Adarsh Gourav nel progetto.

Locandina di Marion Cotillard

La serie, attualmente in produzione, racconta storie su come i prossimi cambiamenti del pianeta influenzeranno l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia su scala personale e collettiva. La prima stagione di Extrapolations sarà composta da otto episodi interconnessi, ogni storia seguirà la battaglia mondiale per la nostra reciproca sopravvivenza nel 21° secolo.

Forest Whitaker interpreterà l'investigatore privato August Bolo, Marion Cotillard sarà la commerciante d'arte Sylvie Bolo, Tobey Maguire si calerà nei panni del coltivatore di alghe Nic ed Eiza Gonzalez interpreterà l'artista e influencer Elodie.

La produzione sarà curata da Media Res di Michael Ellenberg in collaborazione con Greg Jacobs, Dorothy Fortenberry e Lindsey Springer.

Scott Z. Burns ha dichiarato: "L'unica cosa che sapevamo con certezza del futuro è che ci arriveremo tutti insieme e portiamo con noi le nostre speranze, paure, desideri, creatività, la nostra capacità di amare e la nostra capacità di causare dolore. Questi sono gli stessi strumenti che i narratori stanno usando fin dall'alba dei tempi. Il nostro show li sta semplicemente usando per evitare che scada il tempo".