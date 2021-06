Babylon: Tobey Maguire torna a recitare dopo 7 anni nel film di Damien Chazelle

Tobey Maguire è pronto al ritorno sul grande schermo, nella pellicola Babylon, nuovo progetto del regista premio Oscar Damien Chazelle che, dopo sette anni, farà ritornare l'attore di Spider-Man su un set cinematografico.

Il grande Gatsby: Tobey Maguire ed Elizabeth Debicki in una scena

Tobey Maguire è stato scelto per l'ultimo progetto del regista di La La Land, Babylon, un'ode alla Hollywood degli anni '20 con protagonisti Brad Pitt e Margot Robbie. Questo sarà il suo primo ruolo dopo sette anni di lontananza dai set cinematografici, da La grande partita del 2014 , in cui ha interpretato Bobby Fischer.

In questi anni, però, l'attore non ha lasciato completamente il mondo del cinema, ma ha prodotto alcuni progetti come Brittany non si ferma più, film di Paul Downs Colaizzo, Migliori nemici e Io sono nessuno.

Oltre all'atteso ritorno di Tobey Maguire, che i fan non vedono l'ora di rivedere all'azione, il film Babylon di Damien Chazelle vede un ricco cast di star, a partire dai protagonisti già citati Brad Pitt e Margot Robbie. Insieme a loro, ci saranno anche Olivia Wilde, Phoebe Tonkin e Spike Jonez. Inoltre, il cast sarà completato da Katherine Waterston, Max Minghella, Lukas Haas, Flea e Samara Weaving.