Ex: Amici come prima! stasera su Nove, cast e trama del film di Carlo Vanzina

Stasera su Nove va in onda Ex: Amici come prima! di Carlo Vanzina: trama, recensione e cast del film

Stasera, 26 giugno, su Nove, in prima serata, alle 21:35, gli amanti della commedia all'italiana potranno gustarsi Ex: Amici come prima!, film diretto da Carlo Vanzina. Il regista, come di consueto, ha firmato la sceneggiatura insieme al fratello Enrico. Giuliano Taviani ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Ex: Amici come prima!: Trama

Accordi e disaccordi, crimini e misfatti, amori in corso di coppie allo sbaraglio che per incredibili scherzi del destino incroceranno le loro esistenze per un momento, o forse per sempre, in questa romantica commedia degli equivoci dove niente è come sembra. Un ironico ritratto della storia, o forse, della geografia sentimentale dei nostri giorni. Perché nel corso della nostra vita, prima o poi, ognuno di noi è destinato a diventare un "ex": ex alunno, ex commilitone, ex amico, ex migliore amico, ex fidanzato, ex marito. Questo film è dedicato a loro, allo sterminato esercito degli "ex". Per i quali c'è sempre una seconda occasione.

Ex: Amici come prima!: Curiosità

Ex: Amici come prima! è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 07 Ottobre 2011 grazie a 01 Distribution.

La pellicola prosegue il "tema" degli ex lanciato dal film Ex di Fausto Brizzi del 2009.

Il regista Carlo Vanzina ha dichiarato che non conosceva l'attrice Anna Foglietta al momento di iniziare a girare il suo Ex: Amici come prima!, e di averla inserita nel cast, insieme al suo personaggio, solo in un secondo momento: "L'ho vista nel film di Max Bruno Nessuno mi può giudicare, ed è bravissima", ha dichiarato Vanzina. "Anna ha tratteggiato un bellissimo personaggio, sono stato felice di averla scelta".

Il film Ex: Amici come prima! rappresenta il primo sequel girato dai fratelli Carlo ed Enrico Vanzina che avesse come prototipo un film diretto da qualcun altro (in questo caso, il primo Ex di Fausto Brizzi). In passato, i due avevano girato pellicole di cui altri avevano realizzato i secondi episodi, come Sapore di mare o Yuppies, i giovani di successo.

Ex: Amici come prima!: Interpreti e personaggi

Ex: Amici come prima!: Trailer e Recensione

Qui la nostra recensione di Ex: Amici come prima!

Ex: Amici come prima! è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.5 su 10